La razón por la que la NASA tuvo que gastar 23 millones de dólares en un inodoro

La NASA se decidió a cambiar el inodoro de la Estación Espacial Internacional, y no fue barato. Por el artefacto de titanio se pagaron 23 millones de dólares, y todavía se está probando antes de abandonar la Tierra.

Lo curioso es que los inodoros de la estación funcionaban sin problemas, lo que llevó a muchas personas a preguntarse por qué se habían decidido por el cambio.

La razón es más que valedera. Cuando salió al espacio, hace 21 años, los ingenieros diseñaron los baños para hombres. Pero, con el paso del tiempo, cada vez más mujeres salieron de la órbita terrestre, y ese diseño se transformó en un problema.

Como indica el diario The Guardian, si bien el diseño anterior no es tan difícil de usar, los cambios sutiles en el diseño pueden marcar la diferencia para las mujeres, señaló la astronauta de la NASA Shannon Walker, una ex residente de la estación espacial que también está en la próxima tripulación de SpaceX.

La población normal de la estación espacial pasará de seis a siete con el próximo vuelo de SpaceX, que saldrá del Centro Espacial Kennedy el 31 de octubre. Se espera que crezca aún más cuando los no profesionales, como los turistas, comiencen a llegar el próximo año. Los astronautas normalmente se quedan seis meses.