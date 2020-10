"Es una carga para las empresas contratar una persona con discapacidad”

En S.O.S Live conocimos la inspiradora historia de Daniela Aza (36), la influencer de la inclusión. A través de sus redes sociales comparte su historia de vida, ella nació con artrogriposis múltiple congénita, pese a su diagnóstico pudo cambiar su realidad y hoy motiva a otras personas a superar los obstáculos y promueve un enfoque positivo y una mirada empoderada de la discapacidad.

Daniela Aza es comunicadora social e influencer, nació con una “condición rara” muy compleja que afecta a 1 de cada 3000 mil personas en el mundo, en su caso afecta su miembros superiores e inferiores. Sin embargo, luego de haber pasado por 15 cirugías, por tratamientos y sesiones de kinesiología desde edad temprana, logró cambiar su destino, “un camino largo que sin dudas valió la pena”.

“El lema que llevo es `diagnóstico no es destino´, para explicar cómo a pesar del diagnóstico que uno pueda recibir se puede superar los obstáculos y no condicionarse” expresa Daniela y agrega que esto lo podemos llevar a diversos aspectos de la vida, no sólo al ámbito médico.

Desde hace más de dos años Daniela inició este proyecto en las redes sociales para visibilizar su situación y la de muchas otras personas con discapacidad, “hay muchas cuestiones que son tabúes, a través de mi historia puedo ir contando qué es lo que nos pasa”.

Desde que comenzó a comunicar sobre la inclusión, la influencer nota que han habido importantes cambios en la sociedad en torno a este tema, “se está hablando más de diversidad, lo cual es bueno porque genera muchos debates en torno a la mirada que se tiene de la discapacidad, que hoy es una mirada desde la lástima, desde la compasión y no desde la diversidad".

"Es muy importante cambiar el concepto desde el cual percibimos la discapacidad, que no sea sólo desde lo individual y el aspecto médico sino que se generen las condiciones en el ámbito social para que esa persona pueda ser incluída” destaca Aza y agrega "la perspectiva médica sobre la discapacidad está obsoleta, los profesionales tienen que tratarla desde una perspectiva social y no desde una perspectiva individual, que atrasa”.

"La discapacidad no está en las personas sino en la sociedad", por ello Daniela considera que "debemos pensarla desde el aspecto relacional". "Sólo queremos llevar una vida cotidiana como cualquier otra persona, no tenemos las mismas oportunidades, cuando salimos a la calle, cuando queremos comprarnos ropa, en el transporte público”

Daniela Aza ha logrado convertirse en la voz de muchos y sus mensajes llegan a miles de usuarios en las redes sociales, “muchas personas me escriben para decirme que bueno lo que decís, no sabía que esto era así, me abriste los ojos” y agrega “esto me llena de emoción, una persona que actúe diferente ya es mucho para mi”.

"En discapacidad estamos atrasados, porque le seguimos viendo desde la normalidad, yo soy normal y el otro es anormal. Son muchos los factores que llevan a que no avancemos, hay mucha comodidad en el pensar que nuestros cuerpos son únicos y no nos ponemos en el lugar del otro desde la empatía".

En cuanto al ámbito laboral Daniela considera que aún hay mucho por hacer, “todavía somos un cupo, es una carga para las empresas contratar una persona con discapacidad. Se sigue pensando en la obligación y nos olvidamos que las personas con discapacidad somos sujetos de derecho".

Además, explica que las empresas e instituciones todavía perciben a las personas con discapacidad como carentes de algo, "esto lleva a crear mitos en torno a eso: no van a cumplir con la productividad, van a faltar todo el tiempo, etc”.

"Todos los cuerpos son reales y como personas reales tenemos derecho a tener un trabajo, a tener accesibilidad en la vida cotidiana, acceder a la educación, a tener oportunidades".

