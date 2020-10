San Luis: productores ratifican el corte y reciben apoyo de camioneros

La tensión en los ingresos a la provincia de San Luis continúa latente y los productores aseguran que mantendrán los cortes de rutas al menos hasta el lunes, cuando la provincia gobernada por Alberto Rodríguez Saá presentará el nuevo protocolo que ya anticipan que será "de imposible cumplimiento".

En diálogo con MDZ, Marcelo, un productor mendocino que necesita ingresar a San Luis para trabajar en su campo, contó la odisea que están viviendo.

"No nos dejan acceder al campo y nos tratan de delincuentes. Después de 30 años de comerciar con San Luis es muy doloroso que nos traten así por querer ir a salvar a nuestros animales", se lamentó Marcelo.

Y agregó: "Estamos pasando una situación muy grave. El bloqueo es en concordancia con productores de Córdoba, San Juan y La Pampa. El representante de productores es de Córdoba y es el que mantiene diálogo con el Gobierno".

En este sentido, el productor mendocino contó que "San Luis unilateralmente está proponiendo un protocolo de imposible cumplimiento pidiendo PCR negativo en cada punto limítrofe y que un móvil policial acompañe a cada productor hasta su campo".

"Si vienen 70 productores, ¿hay 70 móviles para acompañarlos? Es una locura. Este protocolo es de imposible cumplimiento y por eso vamos a mantener los cortes", completó el productor mendocino.

"Los camioneros bancan el reclamo porque ellos también están teniendo los mismos problemas. San Luis tiene la misma circulación comunitaria que el resto de las provincias. No tiene razón de ser estas medidas tan restrictivas", agregó Marcelo.

"También se va a sumar al reclamo todo el transporte general. Estalla por San Luis porque es la provincia con el protocolo más retrógrado. El corte no se va a levantar hasta que no aseguren la libre circulación con el test serológico y que no dependamos de un empleado estatal. Esto tiene que escalar a nivel nacional para que intervenga la Corte Suprema o el presidente", cerró el productor mendocino.