No les hace falta contar ovejas: estos son los signos más dormilones del zodíaco

Los astros determinan diferentes aspectos de nuestra vida. Desde algunas características importantes como la personalidad, hasta algunas menos vitales, como puede ser la cantidad de horas que dormimos por día.

Mirá en esta lista cuáles son los signos a los que no les hace falta contar ovejas para dormirse, y que parecen que podrían estar todo el día en la cama.

Aries

Si bien en el día muestran mucha energía y son muy activos, a la noche les interesa una sola cosa: dormir. Esto es porque se agotan física y mentalmente con las actividades que realizan de manera contínua, y que les sacan toda la energía. Si alguna vez tienen un día desocupado, es muy probable que le dediquen mucho tiempo a dormir.

Libra

Lo peor que le puede pasar a los nacidos bajo este signo es tener que madrugar. Su amor por dormir es tan grande que si los despiertan de manera imprevista pueden estar de mal humor todo el día. No es raro que los fines de semana apaguen el despertador y duerman todo el tiempo que puedan.

Sagitario

Los sagitarianos no tienen vergüenza a la hora de dormir hasta tarde. No es raro que se despierten pasado el mediodía si no tienen ninguna actividad planeada, y son fácilmente uno de los signos más dormilones. Demoran en entrar en actividad, por lo que les van mejores las tareas que se hacen de tarde, o inclusive de noche. Es uno de los signos más trasnochadores del zodíaco.

Piscis

Podrían vivir en la cama, y no sólo porque aman dormir, sino porque les gusta realizar todas sus actividades allí. Desayunar, comer e inclusive trabajar, los piscianos son muy creativos a la hora de encontrar maneras de no dejar nunca la cama.