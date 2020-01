Estamos salvados: crean un robot que lleva el papel higiénico al baño

Probablemente nos pasó a todos: ¿Quién no ha tenido que ir de urgencia al baño y no ha reparado en el trascendental detalle de si hay o no papel higiénico? Además, muchas personas viven solas o les da vergüenza pedir otro rollo, pero ahora hay una solución impensada para este dilema.

Es que una empresa de tecnología y robótica creó a "RollBot", un dispositivo cuya única función es llevar papel higiénico al baño en el momento que más lo necesitamos.

El prototipo fue presentado en la CES 2020 de Las Vegas por la empresa Charmin y funciona a través de una app que hay descargar en el celular y desde allí se lo llama para que venga a nuestro auxilio en ese delicado momento. Un golazo.

La empresa Charmin también presentó un artefacto llamado "SmallSense" que mide la cantidad de dióxido de carbono que hay en el baño y manda una señal a un panel exterior que nos dice si el recinto huele bien o hay que esperar un rato más.