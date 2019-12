Un gustito: gastó más de US$ 100 mil, pero tiene el Delorean de Volver al Futuro

James Napier es un inglés de 37 años fanático de Volver al Futuro, la trilogía protagonizada por Michael Fox y Christopher Lloyd, y decidió comprarse un Delorean DMC-12 (igual al que sale en las películas) y acondicionarlo de manera tal que sea una réplica exacta al de los films que tanto admira.

El auto tira humo cuando se abren sus puertas imitando el "viaje en el tiempo"

El diseñador de sitios web oriundo de Wickford, Essex, en Inglaterra, invirtió 80 mil libras esterlinas en su proyecto (algo más de 100 mil dólares), pero el resultado es impresionante y el auto se convirtió en el orgullo de la familia y en una de las atracciones de la ciudad.

La adaptación, además, le demandó cinco meses para dejarlo exacto al del "Doc Brown y Marty Mc Fly", ya que el auto estaba muy deteriorado cuando lo compró e incluso habían intentado hacer algo similar a lo que él logró, pero con resultados poco felices.

Lejos de tenerlo guardado o de ponerse extremadamente puntilloso en su uso y su cuidado, James utiliza el vehículo para tareas cotidianas como ir a buscar a sus hijos Paige, Devon y Daisy al colegio. ¿No nos adoptas James?

James posa orgulloso en su Delorean

"Me gusta porque le recuerda su infancia a la gente. Me encanta la película y me alegro de haberla hecho realidad. Es realmente raro y especial y uno de los sueños de mi infancia era tener uno", dijo con orgullo el hombre a un medio local.

El hombre confesó que su mujer no quería saber cuánto iba gastando en cumplir su sueño, pero él no escatimó en detalles y lo reconoció sin problemas: "Tiene una máquina de humo dentro del automóvil, así que cuando abres las puertas sale humo, es como si hubieras viajado en el tiempo".

En el auto, todo es igual al de 'Volver al Futuro'

Finalmente, Napier contó que suele llevar su icónico vehículo a eventos de caridad y cosas por el estilo, ya que a la gente le encanta y quiere sacarse fotos con el inigualable Delorean que fue uno de los objetos admirados por los que crecieron junto a las aventuras en el tiempo de "Marty y el Doc Brown".