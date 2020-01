Susana opina pero la culpa es nuestra

“Si hay pobreza, que la gente se vaya al campo”, dijo Susana Giménez tras ser consultada por el dólar turista y la pobreza. De inmediato, una lluvia de críticas comenzó a caer sobre la diva, de parte de variados protagonistas. Si bien la opinión es suya, no es su culpa que trascienda, sino de los medios que eligen banalizar temas sensibles de la vida cotidiana consultándole a figuras que, más allá de ser quiénes son, no están capacitadas (ni tienen por qué) para dar respuestas adecuadas. Como dijo Grabois, “no es una dirigente política, no se le puede exigir nada”.