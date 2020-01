Mdz en Chile: así de valientes son los estudiantes secundarios

Elegir ciudades a las que van pocos turistas tiene un innegable encanto. E ir a pasear a ciudad chilena con estas características, en momentos en que la gran mayoría de los argentinos evita ir a Chile, suma el encanto de que no te encontrarás con pares.

Hace unos días, con mi familia, entramos al sur chileno por un hermoso paso cordillerano, el Cardenal Zamoré, tras unos días en la siempre hermosa La Angostura. No teníamos itinerario ni reservas ni plazos y elegimos como destinos dos ciudades poco frecuentadas por turistas argentinos, Valdivia, de envergadura demográfica mediana, y la gran ciudad de Concepción.

En las dos ciudades, se notaba en la calle la ebullición social reinante en todo el país, un caldo forjado durante décadas, en el que se saborea un abanico de injusticias sociales que ha venido soportando, y tolerando, el pueblo chileno, hasta hace pocos meses.

Los que están descontentos, los más humildes, ahora, se atreven a todo y los que están molestos con la crisis social, no se atreven casi a nada, más que a los silencios cómplices.

"Para ser de clase media en Chile, tienes que endeudarte para toda tu vida. Tú no tienes nada y te endeudas para ser de clase media y toda tu vida estás endeudado"

No cabe duda, tras recorrer esas dos ciudades y compartir con sus habitantes, que la importante revolución social que vive Chile -con su correspondiente y debida crisis- termina de cobrar debida dimensión, cuando poblaciones alejadas de Santiago, hacia el sur, están movilizadas y comprometidas: estudiantes, pescadores, pequeños comerciantes, artistas y vecinos de las barriadas más modestas, tienen los verbos en pie de guerra y el cuerpo dispuesto para las batallas en las avenidas y las plazas.

Estamos en el Parque Ecuador, de Concepción, región del Biobío, mayor centro industrial de Chile y relevante centro comercial. Es domingo y los grandes y medianos negocios están cerrados, pero no sólo con llave: duras chapas de metal han sido soldadas a sus cínicas fachadas, en algunos casos, la herrería y la soldadura incluye al edificio entero. Y no hay pared que no diga sus cosas, respecto del agobio de la antes sumisa clase trabajadora y de los valientes estudiantes y de los apenados jubilados.

Un grupo de estudiantes, adolescentes aún, pinta carteles y se prepara para la nueva batalla que, en pocos días, habrán de dar en calles e instituciones educativas: la oposición a la clasista Prueba de Selección Universitaria (PSU), un verdadero colador que, con distintas estrategias, termina favoreciendo a los estudiantes pudientes y dejando a los pobres solos, sin educación o ante la necesidad de un préstamo usurario que deberán pagar durante 30 años.

No tener ningún miedo de hablar y ser fotografiados, es más, lo agradecen, mientras siguen pintando sus carteles, esas banderas que, empuñadas, cada día, abren la posibilidad de morir, de terminar presos o con algunos órganos menos, especialmente los oculares, a manos de ominosos carabineros.

Así las cosas, dos chicas, Tiare y Gabriela, se ofrecen para el diálogo.

- ¿Encuentran diferencias respecto de las manifestaciones y las luchas que se dan en Santiago, respecto de las que se dan aquí, en el sur del país?

Tiare - Encuentro que tenemos los mismos propósitos. Nos mueven los mismos objetivos. Tenemos la misma causa, porque vivimos las mismas cosas.

- Ustedes, los alumnos de la escuela secundaria, fueron el primer colectivo que se levantó hace muchos años ya contra las injusticias del sistema educativo chileno, incluso, con más fortaleza que los universitarios.

Gabriela - Es así. El movimiento, en los secundarios, viene organizándose y manifestándose desde hace muchísimos años, con altas y bajas. No es una cuestión de ahora. El movimiento que existe contra la prueba de selección universitaria no es de ahora. Incluso antes, cuando existía la prueba de aptitud, también había movilizaciones. Ahora, se le ha dado más cobertura a la lucha educativa, gracias al estallido social general, pero esto viene desde hace muchos años.

"La educación en este pais no es más que un bien de consumo. Si quieres educarte, tienes que endeudarte para toda la vida. Estudias 5 años, para pagar durante 30 años"

- ¿Y cómo explican que se haya masificado el reclamo social general a todo el país y con tan alto grado de participación callejera?

Tiare - El estallido, en el país, se generó a partir de los hechos en Santiago, cuando subieron el costo del Metro, pero no se trató sólo del metro, era una acumulación de abusos.

- “No son treinta pesos…

Tiare - Son treinta años”… Ese fue el lema. Como estudiantes secundarios, nos venimos organizando, porque es nefasta la educación pública en este país y la otra es carísima.

Gabriela - La educación en este pais no es más que un bien de consumo. Si quieres educarte, tienes que endeudarte para toda la vida. Estudias 5 años, para pagar durante 30 años.

- ¿Cómo explican ustedes que la gente común haya bajado de los barrios, haya bajado a las calles a protestar contra el sistema social actual?

Gabriela - Comenzó a crecer más y más a partir de decisiones que toma el actual presidente (Sebastián Piñera), quien constantemente sube los precios, precariza la educación, impone un sistema jubilatorio que funciona horriblemente, igual que la salud. Yo fui a pedir una hora (un turno) al médico y me dijeron que me atenderían dentro de dos meses. Entonces, no se vive en condiciones dignas en Chile y esto viene hace mucho tiempo y lo de los $30 pesos fue lo que reventó todo.

- Después del estallido, ¿qué cambios han notado en el día a día de los chilenos?

Tiare - Antes, tú podías ver a la gente y ni siquiera te saludaba o ni siquiera te sonreía. Ahora, la gente nos apoya en la lucha y nos aplaude y nos llevan comida y otras cosas. A veces, sólo nos dan un abrazo, que antes no lo teníamos. Todo esto ha fortalecido la lucha.

- ¿Y cómo perciben la lucha en los pueblitos más alejados de las ciudades, aquí en el sur?

Gabriela - Bueno, ha sido impresionante. Hay pueblos pequeños, con nula organización, que ahora levantaron asambleas y están movilizados, están organizados: hacen charlas, marchas, pintan murales… Se han dado cuenta de que estando lejos de las ciudades, los problemas existen igual y son los mismos.

- Es un movida muy de base, muy horizontal, ¿hay alguna fuerza política opositora o figuras individuales, como la joven diputada comunista Camila Vallejos, que estén capitalizando este proceso?

Gabriela - Nosotros no tenemos militancia en ningún partido político y no somos reformistas.

Tiare - No creemos ni confiamos en el reformismo que se busca de manera oportunista. Nos han venido mintiendo todos estos años.

"Hay pueblos pequeños, con nula organización, que ahora levantaron asambleas y están movilizados, están organizados: hacen charlas, marchas, pintan murales… Se han dado cuenta de que estando lejos de las ciudades, los problemas existen igual y son los mismos"

Gabriela - Salieron a vender la “revolución pingüina” (primer alzamiento de masiva participación y manifestaciones protagonizadas por estudiantes secundarios de Chile a favor del derecho a la educación, en respuesta a la privatización del sistema de educación chileno, impuesta por la dictadura de Pinochet en los años 1970) como si la hubiera armado ellos mismos, que se hacen llamar del pueblo y no lo son. No tienen ni idea de cómo funcionamos. Cuando el pueblo se organiza, ellos se “colan” y dicen que todo es gracias a ellos. No es así, ellos no han hecho nada nunca para cambiar las cosas.

Tiare - Después les ofrecen dinero a ellos y todo sigue igual. Por eso, los liceos públicos nos hemos organizado y creado una Coordinadora Estudiantil Secundaria (CES), que abarca a la provincia de Concepción, con todas sus comunas. Tiare y Gabriela buscan un cambio profundo en Chile.

- ¿Están conectados de alguna manera con otros grupos sociales, como uniones vecinales, sindicatos, clubes barriales..?

Tiare - Estamos en contacto con las poblaciones que se han organizado. Nos hemos reunido y nos entendemos porque vemos las mismas situaciones y llegamos a rápidos acuerdos, sobre todo, para salir a manifestarnos. Siempre tenemos el apoyo de ellos.

- ¿Ustedes se sienten legitimadas, sienten que pueden ir a cualquier poblado y ser escuchadas?

Tiare - Sí, la verdad es que eso nos pasa ahora. Antes del estallido masivo, no íbamos, porque no sabíamos si íbamos a ser escuchadas, si teníamos o no el apoyo de otras personas. Y había gente que nos trataba muy, muy mal.

Gabriela - Se nos tachaba de delincuentes.

"Buscamos cambiar un sistema económico neoliberal que se implantó durante la dictadura de Pinochet. Esto es lo que está vigente. Cambian los presidentes, pero no cambia nada"

- Lo que yo veo es que ustedes, los estudiantes secundarios, siempre han ido más allá. Y aun ahora están yendo más allá: siguen en las calles, no entregan la representatividad a la oposición de Piñera, no se conforman con la reforma constitucional y todo lo que representa y mantienen diálogos directos y horizontales con sus pares en condición social. Están buscando algo más profundo, un cambio verdaderamente profundo…

Gabriela - Así es. El fondo de la cuestión es plantarse contra un sistema muy injusto, que es el sistema capitalista que impera en Chile. Este sistema de mercado no se cambiará con una reforma y nosotros buscamos que cambie de verdad.

- Es un derecho y ustedes buscan ese reconocimiento para todos…

Gabriela - Es que la educación no puede seguir siendo un bien de consumo…

Tiare - Buscamos cambiar un sistema económico neoliberal que se implantó durante la dictadura de Pinochet. Esto es lo que está vigente. Cambian los presidentes, pero no cambia nada.

Gabriela - Nos quieren vender que una reforma va a cambiar todo esto y no es así, nunca ha sido así.

- ¿Tienen alguna percepción acerca de cómo Latinoamérica está leyendo todo lo que pasa en Chile?

Tiare - A mí me pasa que veo y leo noticias internacionales que muestran lo que verdaderamente está pasando en Chile. Y los medios de comunicación grandes de Chile no están mostrando nada de lo que pasa aquí. Ocultan información, simulando que todo está bien.

- Como periodista, siento que debo pedirles disculpas por un modo de ser de los medios masivos que es perverso y muy determinado por las relaciones con el poder político y los poderes económicos. Esto no pasa sólo en Chile: es una actitud habitual del periodismo mundial. Ahora, ¿hay en Chile una red de medios alternativos que muestren lo que pasa día a día?

Gabriela - Sí, hay medios alternativos que difunden información a través de las redes sociales, como Facebook e Instagram. Algunos son muy seguidos. Los más importantes son Radio Villa Francia y Piensa Prensa. Ellos suben noticias sobre la verdad de lo que está pasando.

"Nos ha costado muchísimo llegar a conseguir una marcha. Hemos recibido mucha represión, día a día. Nosotros, vestidos con el uniforme de la escuela secundaria, hemos recibido disparos de Carabineros".

- ¿Hay una clase media chilena?

Gabriela - Eso es algo que nos venden y que muchos compran. Para ser de clase media en Chile, tienes que endeudarte para toda tu vida. Tú no tienes nada y te endeudas para ser de clase media y toda tu vida estás endeudado.

Tiare - En pocas palabras, para ser de clase media el único camino es tener deudas.

- ¿Qué avizoran ustedes para el futuro inmediato?

Tiare - Nos interesa tener un apoyo más fuerte de algunas instituciones y de personas independientes, que, si no militan en un partido, mejor. Nos ha costado muchísimo llegar a conseguir una marcha. Hemos recibido mucha represión, día a día. Nosotros, vestidos con el uniforme de la escuela secundaria, hemos recibido disparos de Carabineros. Queremos que llegue al poder alguna persona que esté legitimada por nosotros. Foto EFE.

- ¿Hay alguien que reúna las condiciones?

Tiare - Hay una diputada en la que confiamos. Se llama Pamela Jiles y es de izquierda, por supuesto, del Partido Humanista. Nosotros confiamos en ella.

Gabriela - Igualmente, nosotros, como Coordinadora Estudiantil Secundaria, tenemos como principio no trabajar con militantes políticos. No trabajamos con ningún partido político, aunque sea de izquierda. Los vemos como oportunistas y nuestro movimiento es de base y así vamos a seguir, movilizados, hasta que, de verdad, haya un cambio en Chile.

Tiare: En estos días, nuestra tarea es manifestar nuestra total oposición a la Prueba de Selección Universitaria, por eso, estamos pintando estos lienzos, para llevarlos a las marchas.

Ulises Naranjo, texto y fotos, desde Concepción, Chile.