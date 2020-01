Estos son los signos más retraídos del zodíaco, ¿se dejarán conocer?

La timidez puede llegar a ser un problema para esas personas que quieren salir de su cascarón pero no saben cómo hacerlo. En reuniones se los ve alejados de los grupos más numerosos, sin decir una palabra y aparentemente pasandola muy mal, aunque ese no sea el caso: simplemente son retraídos

Lo que pasa es que les cuesta mucho expresarse, y aunque tengan mucho para ofrecer, tienen problemas para mostrarse tal cual son. En muchos casos vale la pena que hagamos un esfuerzo para conocerlos realmente, y ayudarlos a dejar de lado su estilo de vida retraído.

Estos son los signos más retraídos del zodíaco

Capricornio

Los capricornianos son un caso muy particular, porque si bien a simple vista pueden dar la idea de que son muy confiados en sí mismos y hasta extrovertidos, la verdad es que tienen un lado oculto que demuestra que son bastante tímidos. Su vida social puede ser muy activa, especialmente en lo referido al trabajo, pero dependen mucho de la opinión que los demás tienen de ellos, lo que muchas veces los hace tener miedo de mostrar su verdadera forma de ser, y vivir retraídos.

Virgo

Es casi imposible ver a un Virgo disfrutando una reunión a pleno, y eso es porque prefieren toda la vida estar tranquilos en una charla personal en la que no haya absolutamente nadie que no conozcan. Su problema principal es la autoestima, que en muchos casos no consiguen levantar con nada, y los lleva a tener una idea muy pobre de sí mismos, que prácticamente nunca es verdad. Cuando entran en confianza no tienen problemas en participar de las charlas y reuniones, pero eso puede llevar mucho, mucho tiempo.

Cáncer

Aman por sobre todas las cosas pasar tiempo a solas, y están muy arriba en el ranking de los más retraídos. Su idea de una fiesta ideal es una en la que nadie les preste mucha atención, y ellos puedan elegir con quién hablar y cuánto mostrarse. su temor a mostrarse desaparece por completo cuando se enojan, momento en el que no les importa dónde ni con quién están y pueden llegar a hacer una escena para el recuerdo.

Tauro



Su mente analítica los hace estar muy pendientes del entorno, con quién están y en qué situación, por lo que muchas veces consideran necesario no hablar para no revelar más de lo que desean. Aunque es capaz de perder esa desconfianza cuando llega a conocer a quienes lo rodean, nunca revelará todo, especialmente si son detalles sobre su persona.