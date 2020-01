Imperdonable: las 3 cosas que no debes hacer en una cita

La primera cita es un momento mágico y especial que puede generar nervios y hasta en algunas situaciones extrema ansiedad. No importa en qué situaciones se hayan contactado o la edad que tengas, siempre produce nervios juntarse con un desconocido.

1. No hables de tu ex

Es un tema muy complicado de sacar a conversación, salvo que la otra persona te pregunte sobre ello, en el hipotético caso trata de ser escueto y contestar lo justo y necesario. Es probable que si empiezas a realizar referencias sobre tu ex, las anécdotas e historias fluyan libremente y no sepas ni cómo ni cuándo cortar con la temática. No es bueno que la otra persona piense que no has superado ese capítulo en tu vida.

2. No te emborraches

Para evitar situaciones desagradables, trata de no tomar más de tus limites, es probable que necesites un poco de "coraje"o "eliminar los nervios" no veas con buenos ojos beber sin moderación ya que la puedes pasar mal si pierdes el control y no será para nada romántico.

3. “Bañarte” en perfume

No abusarse de esta sustancia aromática, por lo general las personas con el objetivo de dejar una buena impresión hacen uso excesivo de las fragancias, así que la recomendación es usar una cantidad pequeña o moderada.

Bonus Track

No abuses del uso del Teléfono

Disfruta el tiempo con la otra persona, pregúntale sobre sus actividades y gustos y escuchá sus respuestas con atención. Es una falta de respeto iniciar una conversación y estar todo el tiempo mirando tu celular. Puedes desaprovechar tu única oportunidad con esa persona.