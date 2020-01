Las enfermedades que más se contagian en las piletas y cómo prevenirlas

View this post on Instagram

ud83cudf08 Arrancaron las vacaciones de los chicos, y con ellas, muchos empiezan las colonias o escuelas de verano. ud83dudca6 . . ud83dudc59 Clima veraniego, sol, pileta...pero, u00bfsabu00edas que a la vista tambiu00e9n hay que prepararla para las vacaciones? . . u2600ufe0fEl sol es fuente de vida y de salud, pero tambiu00e9n tiene sus efectos perjudiciales, unos de ellos son los relacionados con los rayos UV. Su radiaciu00f3n es invisible al ojo humano y algunos tipos suponen una grave amenaza para la salud de nuestros ojos si no los protegemos de manera adecuada. ud83dudc40 Los ojos y la piel son los u00f3rganos mu00e1s susceptibles a los efectos nocivos de la radiaciu00f3n UV. Al igual que nos preocupamos por ponernos crema con factor de protecciu00f3n solar, tanto a nosotros como a los mu00e1s pequeu00f1os, u00bfpor quu00e9 no nos protegemos del sol de igual forma en los ojos? Un error comu00fan es creer que todos los lentes oscuros protegen de la radiaciu00f3n UV, y esto no es asu00ed. ud83dudd76ufe0f . . Es fundamental la utilizaciu00f3n de lentes con filtros especiales que respondan como mu00ednimo a dos finalidades prioritarias: impedir que lleguen al ojo las radiaciones dau00f1inas, como son el infrarrojo y el ultravioleta, y reducir la intensidad de las radiaciones visibles para evitar el deslumbramiento y proporcionar una visiu00f3n nu00edtida y confortable. Deben ser lentes certificados, que se consiguen en u00f3pticas. . . u00bfCuu00e1ndo es mu00e1s intensa la radiaciu00f3n solar? La intensidad de la radiaciu00f3n solar varu00eda segu00fan la hora del du00eda. Durante las primeras horas de la mau00f1ana y al atardecer es menos dau00f1ina. Sin embargo, en las horas centrales del du00eda (entre las 12 y las 4 de la tarde), la radiaciu00f3n alcanza su mayor intensidad, incluso cuando el cielo estu00e1 nublado. u26c5 . . u00bfY la pileta? ud83cudfcaud83cudffcu200du2640ufe0f Como ya hemos hablado, en esta u00e9poca predominan las conjuntivitis, por lo que mi recomendaciu00f3n es que los chicos utilicen siempre antiparras para proteger sus ojos del cloro de las piscinas, y de los bichitos que pueden andar dando vueltas. ud83eudd7d Y recuerden: si algu00fan niu00f1o tiene conjuntivitis no puede concurrir a la colonia hasta no tener el alta del oftalmu00f3logo, asu00ed se evitaru00e1n mayores contagios. . . A disfrutar del verano, sin perder de vista el cuidar nuestros ojos! ud83dude09