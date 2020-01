Obtener un crédito estando en ASNEF, ¿es posible? Algunos consejos

Qué es ASNEF

Lo primero de todo es aclarar qué es ASNEF. Pues bien para aquellos que no lo sepan se trata de una lista de morosos que sirve para evaluar la solvencia de una persona. De tal modo que si el sujeto vuelve a pedir un crédito, la entidad consultará su solvencia y este tipo de ficheros y si está incluído es posible que el crédito sea rechazado por este motivo.

Ser incluído en este fichero es más fácil de lo que uno cree. Las entidades de telefonía móvil por ejemplo lo hacen si, por los motivos que sea, has dejado a deber una factura porque no estuvieras de acuerdo, etc. Bajo las siglas ASNEF está la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito.

Para ser incluído en ASNEF bajo los parámetros legales, la persona afectada debe ser informada en un plazo de hasta 30 días después de haber sido incluída en dicho fichero. Así la persona afectada tiene la opción de abonar durante treinta días la deuda y pudiendo ser quitado de dicho fichero en un plazo de diez días. De lo contrario, permanecerá en el mismo hasta seis años.

Si vas a solicitar un crédito y tienes dudas de si estás o no incluído en ASNEF o en ficheros de este tipo puedes hacer la consulta online, a través de su telefono o desplazándote hasta su dirección física aunque, como decimos, legalmente si te han incluído deben haberte avisado previamente.

Cómo obtener un préstamo con ASNEF

Como decimos si estás incluído en ASNEF obtener un préstamo es francamente dificil pero lo cierto es que no es algo imposible. Las entidades de crédito tradicionales sí que es probable que te denieguen la petición, si bien es cierto que igualmente estudiarán tu solvencia, tus propiedades, tus entradas de dinero, etc.

En cambio, las entidades de préstamo alternativas sí que dan créditos sin problemas aún estando en ASNEF y para encontrarlas basta con poner en el buscador entidades de crédito que dan préstamos con ASNEF y te saldrán todas las opciones posibles que puedes tener a tu alcance. A partir de ahí sólo tendrás que ir viendo una a una la que más se puede ajustar a aquello que busques.

Consejos a la hora de elegir una entidad de crédito online

Si vas a decantarte por las entidades de crédito alternativas tienes que ver una serie de aspectos antes de decantarte por un tipo de crédito u otro.

Los intereses que ofrecen

Uno de los aspectos más importantes es ver los intereses que ofrecen las entidades de crédito como 24prestamo.es. Tanto el TIN como el TAE porque de ello dependerá la cantidad final que tengas que devolver, conseguir los porcentajes más ajustados es el objetivo a perseguir.

Los plazos de devolución que tienen

Otro punto fundamental a la hora de decantarte por una entidad de crédito u otra es los plazos de devolución que te permiten para saldar tu deuda. Hay entidades que ofrecen, en préstamos online rápidos, hasta dos meses mientras que otras no pasan del mes. Así que presta atención a este detalle que te puede dar algo más de margen para reunir el dinero.

La rapidez en la respuesta

Aunque todas estas entidades de crédito online son rápidas respondiendo lo cierto es que en función de tus necesidades necesitarás unos tiempos u otros. Por ejemplo, no es lo mismo que te respondan en 30 minutos, como hacen en determinadas entidades, que lo hagan en 72 horas. Determina la rapidez con la que puedes necesitar el dinero y que ese dato te sirva para optar por una entidad u otra en este sentido.

Mira la letra pequeña

Es importante que antes de firmar un préstamo, por pequeño que sea, con una entidad de crédito mires la letra pequeña del contrato. Pregunta por las consecuencias de demorarte en el pago y por el impago y no te dejes ningún fleco suelto. Firma solo si sabes que vas a cumplir con los plazos que te están ofreciendo de pago para evitarte problemas posteriores.

Lee opiniones

Tampoco está de más que antes de firmar un crédito con una entidad leas las opiniones que puedan tener al respecto de otros usuarios que ya han confiado en dicha entidad para solicitar algo de dinero. Te dará una visión más real de cómo funciona y el trato que tiene hacia sus clientes.