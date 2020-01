Cuidado del agua: cada colilla de cigarrillo contamina 50 litros

El 25 de enero se llevará a cabo una actividad para reciclar de forma gratuita todas las colillas que se recolecten en éste día en todo el territorio nacional. A través de embajadores en todo el país y agrupaciones que se han sumado se realizará la recolección en plazas, espacios verdes, playas, lagos y ríos.

Esta iniciativa surge de la mano de Alexis Lemos, un mendocino que trabaja en un innovador proyecto, Cigabrick un sistema de reciclaje natural de colillas de cigarrillos.

El residuo más contaminante

Las colillas de cigarrillos son el residuo número 1 en el mundo, superando a cualquier otro. Más de 5 trillones de colillas de cigarrillos son desechadas cada año. Una sola es capaz de contaminar hasta 50 litros de agua. Las colillas y sus lixiviados (líquidos resultantes del contacto con el agua) contienen más de 7.000 elementos tóxicos letales que se liberan rápidamente. Son un grave problema para la salud pública y suponen un desafío económico, ecológico y social de primer nivel.

Cigabrick surge como una alternativa para dar solución al problema de las colillas de cigarrillo y la contaminación.

¿Cómo es el proceso?

Las colillas de cigarrillos son transformadas en el laboratorio, a través de la técnica de la biorremediación, en material aislante el cual se utiliza en parte en la fórmula de fabricación de los ladrillos ecológicos Cigabrick.

Estos ladrillos están certificados para la construcción; el objetivo principal es la creación de viviendas sociales de calidad y de bajo costo para familias de escasos recursos, en un trabajo en conjunto con municipios u otras entidades gubernamentales.

Un punto a destacar es que este proyecto es zero waste, es decir que no se genera residuos en ninguno de los procedimientos. Los ladrillos de Cigabrick están armados bajo presión de más de 6 toneladas de fuerza por lo que no requiere cocción. Además, es 100% reciclable.

Colecta nacional de colillas

El 25 de enero Alexis Lemos junto a embajadores ecologistas y agrupaciones de todo el país llevarán a cabo una colecta de colillas en diversos puntos de Argentina, todo lo que junten llegará hasta Mendoza para ser recicladas para ser convertidas en ladrillos ecológicos. Aquellos que deseen participar podrán ver los puntos de recolección en el siguiente link: https://www.facebook.com/events/1189897698067810

Además los organizadores anunciaron que los participantes podrán ganar premios.

En Mendoza la cita es en la Plaza Independencia de 10:30 a 12:30.