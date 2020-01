Caso rugbiers: por qué los agresores actúan en masa y violentamente

El asesinato de un joven a la salida de un boliche de Villa Gesell generó una fuerte repercusión por la violencia del caso y también el contexto: los acusados son un grupo de jóvenes compañeros de un equipo de rugby que vacacionaba en esa ciudad balnearia y que actuaron en "manada" contra la víctima.

Para analizar la situación MDZ Radio habló con el psiquiatra Ricardo Rubinstein, quien explicó que no hay que estigmatizar a la actividad, ni a los jugadores de rugby, aunque hay un patrón que tiene que ver con la reacción violenta y en grupo en casos de enfrentamientos.

El psiquiatra y autor de "Deportes al diván" dejó en claro que "no hay que estigmatizar al deporte en sí" y que tampoco "específicamente a los rugbiers". Y enmarcó lo ocurrido en la violencia diaria que se vive en el país. "Esto se enmarca en situaciones de violencia social, en el contexto de nuestro país. De hecho los jóvenes All Blacks por ejemplo no generan este tipo de cosas, en Francia y en Inglaterra no pasa esto con los jugadores de rugby", graficó el médico.

En este sentido también mencionó que "hemos visto muchos casos de patovicas que generan estos casos de maltrato y de violencia en las discotecas y que también tiene que ver con situaciones donde hay mucho consumo de alcohol y esto dispone a este tipo de reacciones con escaso control de los impulsos".

Tiempos violentos

Teniendo en cuenta el contexto violento que vive la sociedad argentina, sí mencionó una característica de los jugadores de rugby. "Hay una particularidad que sí tiene que ver con cosas de los rugbiers, hay un patrón que tiene que ver. Yendo a lo específico ¿Cuáles son las características que tienen particularmente los rugbiers? Yo hablaba de situación social, hablaba de jóvenes; no son rugbiers veteranos en general con los que pasa esto. La otra cuestión es que ocurre en grupo o sea no es que hay un rugbier, un jugador aislado que produce esto. Todo este conjunto sí tiene que ver con cosas particulares de cómo se juega al rugby, un deporte que tiene que ver con arrollar al oponente con la fortaleza física, uno de los deportes donde más se juega a esto", describió.

El espíritu de grupo muchas veces es mal entendido por los jugadores. "El rugby es por excelencia un deporte donde se resalta la prevalencia de valores. Quienes lo practican aprenden valores de solidaridad, de compañerismo, de unión grupal y justamente éste elemento después toma las características de una problemática de masas. Se pierde la responsabilidad individual que queda disuelta en la masa por los actos que cometen en grupo. Pasa en cualquier masa que toma características violentas. Se disuelve responsabilidad y la conciencia moral por los actos que se están cometiendo", explicó el médico.

Para abordar las tensiones que se generan hacia adentro de un grupo, él recomienda tener en cuenta la labor profesional. "Debería haber un acompañamiento psicológico en el rugby y en todas las disciplinas deportivas, no sólo por este componente, sino por lo que hace a los niveles de depresión y exigencia que tienen y el control de situaciones de violencia y enfrentamiento propios del juego", recomendó. Además aclaró que los reglamentos son contundentes con las situaciones de violencia. También hizo hincapié en que las familias "deberían cumplir un rol de acompañamiento y regulación. Es tan importante el trabajo con el deportista en particular como con las familias de los jugadores que a veces depositan tremendas expectativas en las carreras de los hijos y muchas veces los lanzan o impulsan a situaciones que son muy costosas en las carreras de un jugador".

