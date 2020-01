¡Quieren controlarlo todo!: estos son los signos más manipuladores del zodíaco

Siempre intentan que su voluntad sea respetada por sobre la de todos los demás. Utilizan algunas tácticas casi imperceptibles para que siempre se haga lo que ellos quieren, y a veces hasta logran que otros piensen que fue su propia idea.

Conocé cuáles son los signos que más manipulan a los demás, para que no te sorprendan con sus manejos oscuros.

Escorpio

Lo que lo hace destacarse es su gran capacidad para saber cómo se sienten los demás. Utilizará esta información para lograr manipularlos, y hacer que hagan lo que el quiere. A veces lo hacen simplemente para demostrar que pueden, pero si el escorpión está enojado, esta práctica puede volverse algo peligrosa.

Aries

Los nacidos bajo este signo son inflexibles a la hora de conseguir que los demás hagan lo que ellos quieren. Sus tácticas de manipulación no son especialmente refinadas. Simplemente insisten hasta quebrar la voluntad de quienes lo rodean. No son los mejores estrategas, pero ganan por insistidores.

Leo

No es una sorpresa que el león esté en esta lista. Se siente el rey de cuanto lugar pisa, y no dudará en elegir rápidamente a quienes le pueden ser útiles, y a descartar a los que no. El león impondrá su voluntad siempre que pueda, ya sea haciendo que alguien se sienta especial sólo por estar a su lado, o simplemente con un "rugido".

Libra

Es el más grande defecto del signo más equilibrado del zodíaco. Utilizan todas las armas que tienen a su disposición para que los demás hagan su voluntad. Si bien es verdad que a veces manipulan a otros para que no se rompa el balance que creen que existe a sus alrededores, otras veces lo harán por beneficio propio. Sus estratagemas vienen de la mano de su estética, que hace que todos quieran ser como ellos, y de sus palabras, que manejan como pocos.