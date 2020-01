La dueña del bar de la picada de Carlos Paz respondió al escrache

Un escrache a un bar de Villa Carlos Paz se volvió viral, luego de que una familia se quejara públicamente de que para comer una picada con bebidas para cuatro personas habían pagado $3.450.

Sin embargo, la historia no quedó ahí, ya que la dueña del bar respondió al escrache con un mensaje publicado en su Facebook en el que culpa a los clientes de no haber pedido la carta y justifica los elevados precios.

"Chicos, cuando se sienten a comer en algún lugar pidan la carta o pregunten precios. Si no les alcanza o lo que sea, se levantan y se van. No se sienten a comer haciéndose los no sé qué y cuando llega la cuenta te agarrás la cabeza", aconsejó Camila Cherara, quien en sus redes se presenta como una de las dueñas del bar.

Además, añadió: "Plena 9 de Julio en la vereda peatonal de Villa Carlos Paz, no sé qué pretenden. Sigan hablando, sigan escrachando que yo ya estoy preparando las vacas para marzo. Nos vemos barats", haciendo referencia al término que usa Alex Caniggia.