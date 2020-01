Las supersticiones que tienen los jugadores de casino

Existen una serie de supersticiones que dicen ser las causantes de la mala o la buena suerte. Los jugadores profesionales o las personas que deben realizar pruebas importantes se exponen cada día a estos elementos. Pero no son los únicos, en esencia, todos tenemos un pequeño ritual que nos acompaña. Esos elementos que pensamos que atrae la suerte los llevamos siempre encima, mientras evitamos aquellos que pueden hacernos daño. Los casinos son una fuente perfecta de supersticiones, conoce las mejores de aquellos especialistas en atraer el dinero a sus vidas.

El dinero llega de la mano de estos talismanes

El dinero es una de las partes más importantes de nuestra vida. Aunque hay otras que destacan, sin él no podemos hacer frente a los grandes desafíos del momento. Los casinos online son uno de los sitios y empresas que más beneficios producen a sus inversores y clientes. Los expertos hablan de cifras realmente sorprendentes que crecen año tras año. Se calcula que el mercado del casino en línea seguro aumente a $59,79 mil millones de durante este año. Una cifra nada despreciable para todo un talismán en el mundo de las empresas y negocios de éxito. Los buenos casinos en línea son especialistas en rodearse de buenos clientes, ambos se benefician de su expansión y su trato exquisito con ellos.

El verdadero talismán estará en esa capacidad de atraer dinero que los hace únicos y que generará la llegada de más recursos. Los mejores jugadores con aquellos que han practicado lo suficiente, las aplicaciones en línea o juegos de casino gratis permiten tener más destreza. Con la lección aprendida el éxito es más que posible gracias a algunos factores claves. Puede que tengan ciertos amuletos y supersticiones, pero no les servirán de nada. Deben registrarse y empezar a jugar para atraer la suerte a su lado.

Supersticiones de los mejores jugadores de casino

La posición de las piernas es importante. Desde casa con un casino en vivo o delante de una mesa de juego una de las principales supersticiones consiste en no cruzar las piernas. De hacerlo se sentirán mal porque creerán que están bloqueando la llegada de la buena suerte a su vida. Si te fijas en los casinos nadie cruza los pies, solo los dedos.

Nunca cuentan el dinero. Hacer ese gesto es de mala educación, pero también aleja a la suerte de su lado. Le están dando demasiada importancia a algo, de hacerlo hacen que se aleje. La ley de la atracción dice que se debe soltar algo para poder conseguirlo. Desearlo, pero no esperarlo con demasiada fuerza o estaremos consiguiendo lo contrario.

No cambian de mesa. Si una determinada mesa o juego les ha traído buena suerte no se separarán de él. Será una forma de que la buena suerte no los abandone. Hay algunos jugadores que solo están pendientes de una sola mesa y es la única a la que juegan. Pasa igual con los juegos en línea les gusta una sola aplicación.

Soplar los dados con fuerza será una manera de potenciar la suerte. En todas las películas o escenas de episodios en los que se juega con dados, los protagonistas soplan este elemento. Parece que estén llamando a la suerte para conseguir la combinación ganadora para poder ganar la partida de su vida.

Los colores marcarán la diferencia. Hay dos colores que se consideran atrayentes de la buena fortuna. El verde es el que consigue que el dinero acabe llegando a nuestra vida y el rojo potencia la buena suerte. Hay algunos jugadores que llevan la ropa interior de este color o esconden una prenda que les trae la fortuna a su mesa.

Los números son importantes. El número por excelencia de la buena suerte es el 7, parece que apostar a una cifra afortunada atrae también la riqueza y la prosperidad. La mayoría de los jugadores tienen un número que los acompaña, aquel que les ha permitido ganar o representa una fecha de su vida de lo más importante.

Con estas supersticiones se aseguran el éxito más absoluto. Todo es cuestión de empezar a creer que hay algo más allá del propio juego, una fuerza mágica que potencia las buenas partidas. Atraer la buena o mala suerte a veces es cuestión de actitud. Para poder ganar en todos los casos hay un elemento indispensable, debemos aprender a jugar.