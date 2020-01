"Algunos medicamentos tienen una rentabilidad del 1.000%"

Los datos que se presentaron este jueves desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reflejaron la difícil situación económica del país. El 2019 cerró con una inflación nacional y provincial de 53,8% y la categoría que más subió en Mendoza fue la de atención médica y los gastos en salud que llegó al 90,3%.

En diálogo con MDZ Radio, Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmaceúticos y Bioquímicos, comentó que a nivel nacional los medicamentos aumentaron por encima de los precios de todos los productos y esto según los datos del Indec, no solo con los datos del gremio que realiza relevamientos todos los meses.

"Nosotros hacemos un seguimiento todos los meses para ver cómo evolucionan los precios de los medicamentos. Esta vez, son datos oficiales" los que muestran la dura realidad.

Peretta indicó que esto sucede por "falta de control por parte del Estado, ni desde el Ministerio de Economía o del Ministerio de Salud" ya que no se ponen regulaciones a los productos sanitarios. "Además, aumentar los precios parece que es un deporte continuo de los empresarios y particularmente los de salud", acusó el secretario general.

Señaló que "esto no debería ser así" ya que la gente "se está muriendo por no recibir las prestaciones farmaceúticas", algunos, a diario. "Cuando analizas los datos en frío, con la inflación anual de casi 54% y en los medicamentos de 98% y en otros casos 110%, muestra la ausencia del Estado", acusó.

Por eso aclaró que como gobierno "no tenés que permitir estos abusos" porque de esta manera "están desfinanciando las obras sociales o lo paga la gente. El laboratorio pone el precio y nadie le dice nada".

"Esto se llama demanda inelástica -aquella demanda que se muestra poco sensible ante un cambio en el precio- , vos no podés prescindir de los medicamentos que te prescribe el médico, no lo podés obviar en tu economía", manifestó.