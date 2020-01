Mujer se desnudó en el aeropuerto de Miami y es viral

Algunos dicen que para volar no hace falta equipaje y ésta chica se lo tomó muy en serio, ya que no sólo no llevaba equipaje sino que también tampoco llevaba ropa y se paseó desnuda por el hall de un aeropuerto en la ciudad de Miami. El hecho ocurrió ayer cuando una mujer comenzó a caminar y a sacarse la ropa a plena vista de todos los presentes.

En el video se hizo viral en las redes sociales, sobre todo en Twitter y tuvo una gran repercusión en todo el público masculino a la hora de reproducirlo. Por su parte fuentes aeroportuarias confirmaron que la mujer se quitó las prendas interiores en las instalaciones del establecimiento aéreo de Florida.

Por su parte una de las primeras personas en publicar el video en Twitter fue el director de cine Billy Corben que además escribió "Last night at @iflymia #BecauseMiami". En la grabación también se le ve caminar de manera muy sexy mientras se saca su ropa interior y quedar totalmente desnuda.

En tanto que la policía de Miami dijo que la mujer exhibicionista fue detenida cuando ya se encontraba afuera de las instalaciones del mencionado aeropuerto, y aceptó hacerse pericias psicológicas.

El video sin censura