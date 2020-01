En unos días Whatsapp dejará de funcionar en millones de celulares

Una nueva actualización de Whatsapp brindará nuevos servicios a sus usuarios y dejará sin uso a millones de teléfonos celulares en todo el mundo. El 31 de enero será el último día de la aplicación en estos smartphone, ya que según desde la empresa dijeron que estos cambios son para mejorar la seguridad y el rendimiento. Además desde la aplicación manifestaron que hay sistemas operativos que consideran obsoletos y que por ende no podrán por funcionar con esta nueva actualización.

En los iPhone todos aquellos modelos que usen el sistema operativo iOs 8 u anteriores a éste no podrán utilizar más whatsapp cuando finalice el primer mes del 2020.Por lo que todos iPhones 6, 6 plus, 5, 5s, 5c, 4S, quedarán sin uso a no ser que puedan puedan actualizar a la versión iOS 9.

En tanto que por el lado de los que utilizan el sistema operativo Android, todos aquellos usuarios que utilicen la versión 2.3.7 o anteriores a ésta se verán afectados por esta nueva mejora y por lo tanto el sistema de mensajería quedará obsoleto en estos dispositivos móviles.

En cuanto a la mejora de whatsapp podemos decir que tendrá un navegador propio dentro de la misma app, y que las conversaciones contendrá un sistema de búsqueda mucho más avanzado. Otra de las mejoras que se dio a conocer es que se podrán escuchar mensajes de voz sin entrar al chat propiamente dicho. Finalmente éstas mejoras se le suman a las que ya se conocieron días atrás como la del modo oscuro para ahorrar batería y la función de autodestrucción de mensajes.