Exitosa primera cirugía contra el ronquido y la apnea en Mendoza

Cotidianamente considerado como una molestia nocturna, el ronquido es más que un ruido pasajero proveniente de la boca al dormir: puede ser un síntoma de la apnea del sueño, un verdadero problema para la salud que acarrea consecuencias muy graves si no es tratado adecuadamente.

Si bien existen varios tratamientos, la cirugía es una opción cada vez más solicitada por su eficiencia y rapidez, aunque su aplicación a nivel mundial y nacional es relativamente reciente. De hecho, el pasado miércoles se realizó en el Hospital Central la primera intervención quirúrgica de este tipo en la provincia, concretamente a un paciente varón de 34 años que sufre esa enfermedad.

Llamada 'faringoplastia de reposición con sutura barbada', la cirugía estuvo a cargo del equipo del Servicio de Otorrinolaringología del citado nosocomio, encabezado por el doctor Fabricio Ianardi y las doctoras Victoria Martínez y Carolina Morgani, junto a anestesistas, instrumentadores y circulantes.

La intervención consiste en reposicionar los tejidos blandos de la vía aérea superior mediante hilos de tensión unidireccionales que conjuntamente con el trabajo interdisciplinario de diferentes servicios hospitalarios, mejoran la calidad y sobrevida del paciente.

El diagnóstico concreto del paciente intervenido, oriundo de San Martín, es denominado 'Síndrome de apnea obstructiva del sueño', una patología respiratoria que se caracteriza por la obstrucción parcial o total de la vía aérea superior. "Durante la noche, la persona empieza a generar ronquidos hasta que en algún momento se le colapsa la vía aérea y deja de respirar durante más de diez segundos", explicó Ianardi en conversación con MDZ.

Esta enfermedad tiene más prevalencia en niños, adultos jóvenes y de la tercera edad, mayormente entre individuos de sexo masculino y con malos hábitos de vida, como fumar, ser sedentario o tener sobrepeso. Las consecuencias varían según la edad, aunque todas son bastante graves si no se tratan a tiempo: "En los niños, causa malformaciones en los dientes y en el paladar, secuelas totalmente irreversibles; mientras que en los adultos, a corto plazo produce ronquidos (en la noche), déficit de atención, dolores de cabeza y somnolencia excesiva diurna, mientras que a largo plazo pueden sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares (ACV)", expresó Ianardi.

Una de las primeras formas para combatir la apnea obstructiva del sueño es el cambio en los hábitos de cada persona, como perder peso, dormir de costado, acostarse en horas prudentes y disminuir el consumo de alcohol

En el caso del paciente mendocino, el especialista explicó por qué se recurrió a la cirugía: "Tenía muchos tratamientos anteriores, desde cambiar sus hábitos de vida hasta el tratamiento CPAP (siglas en inglés de 'Presión positiva continúa en la vía aérea'), consistente en colocarse una máscara en la noche para recibir aire a presión. En este último caso, el paciente quería usar la máscara pero no podía porque estaba obstruido totalmente, por lo que la faringoplastia era la única opción que le quedaba para que pudiese usar el tratamiento que tenía indicado".

"La operación se realizó el miércoles 8 y al día siguiente el paciente fue dado de alta. Tiene una recuperación muy rápida e indolora que no requerirá más de quince días, por lo que podrá reincorporarse a su vida cotidiana prontamente y al mes ya se empezarán a ver los resultados", acotó.

"A nivel mundial, este tipo de cirugía lleva alrededor de diez años de práctica y en la Argentina solo tres años, lo que es poco tiempo en el ámbito médico. Anteriormente me formé en Buenos Aires participando en varias intervenciones y ahora propuse hacerla en Mendoza, ya que teníamos el personal capacitado y el material disponible, además que no es una intervención costosa", señaló el profesional mendocino.

Para Ianadi, el subdiagnóstico de las apenas nocturnas obedece a la mala o nula información que tienen las personas que sufren estos problemas: "La gente no suele darle la seriedad que necesita, ya que piensa que se trata solo de un ruido al dormir y no tienen conciencia sobre las consecuencias que acarrean. Los afectados solo consultan al médico cuando su pareja o un familiar les hacen notar que roncan, y entre quienes viven solos, es aún más escaso". Así mismo, subrayó cierta falta de capacitación profesional en esta área: "Al ser una patología que estamos obligados a tratarla con distintos profesionales, hay muchos colegas que no lo ven de esa manera y no consultan, por lo que después no logran resultados exitosos".

De todas formas, consideró que en el último año hubo avances positivos entre los especialistas médicos, y si bien falta un largo camino, el éxito de esta intervención quirúrgica puede alentar a que más personas que sufren ronquidos y apneas nocturnas se acerquen y consulten: "La difusión a la sociedad ayuda a que se atiendan más casos".

Cabe mencionar, por último, que Ianardi es el mismo médico que en septiembre del año pasado practicó la primera cirugía de oído infantil (timpanoplastia) en el Hospital Carrillo. Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, el otorrinolaringólogo lleva cuatro meses trabajando en el Central. "Mi objetivo es aportar todo mi aprendizaje a la parte pública y asistir en la salud a los que más lo necesitan", comentó orgulloso.