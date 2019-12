Comida en rollers: las apps de delivery cambian en Mendoza

Luciano tiene 25 años, estudia Psicología y trabaja como repartidor de la app de delivery Glovo para costear su carrera. Por no disponer de moto ni bicicleta, tuvo la idea de proponerle a la empresa hacer los envíos sobre ocho ruedas, en rollers, el medio de movilidad al cual está acostumbrado desde hace nueve años.

"Me dijeron 'sí, anotate en bici' y no hubo problema", cuenta Luciano. Es que el sistema de Glovo no le daba la opción de anotarse como patinador. El estudiante de Psicología tuvo que elegir entre las únicas categorías disponibles y ahora compite contra sus colegas para ver quien hace las entregas más rápido: él y el resto de los ciclistas.

Según el propio repartidor, él es el único que se mueve en patines por Mendoza y asegura no haber visto otro de su tipo últimamente, ni con las insignias de Glovo, ni con las de otras aplicaciones ni de locales particulares. "Dicen que es más difícil en rollers", cuenta Luciano, "pero si andás necesitando trabajo ya no te importa cuánto esfuerzo tenés que hacer".

"Ahora tengo que buscar una cajita", explica el repartidor a MDZ mientras relata su experiencia como patinador de Glovo, "a veces tenés que buscar comida o bebida y otras simplemente tenés que llevar, de un lugar a otro, algo que no sabés qué es", dice.

Para Luciano, los beneficios de su nuevo trabajo son múltiples. Recibe más dinero que en su empleo anterior, en donde ganaba $200 al día y puede obtener ingresos "extra" mientras hace lo que le gusta, según él mismo cuenta.

Mirá el video y conocé a Luciano mientras hace sus repartos por la Ciudad de Mendoza