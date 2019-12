Tienen el corazón endurecido: estos son los signos del zodíaco que menos se enamoran

No conocen la frase "amor a primera vista". De hecho algunos no conocen la frase "amor a segunda vista". Para algunos signos, el amor es lento a más no poder. Enterate cuáles son.

Escorpio

Un signo de temperamento muy cambiante. Van de caliente a frío en un segundo y es casi imposible saber qué está pasando por sus cabezas. Estar en una relación con ellos es complicado, pero más complicado es empezar a conocerlos, debido a que a muchos no les gusta esta personalidad.

Los escorpianos saben eso y utilizan su ingenio y el sarcasmo para protegerse. Hay que hacer un esfuerzo adicional para ganarse su corazón.

Cáncer

Son extremadamente emocionales y sufren mucho el miedo a salir heridos de una relación. Intentarán evitar ese dolor al no enamorarse, por lo que ganarse el corazón de un cáncer lleva tiempo.

A ellos no les molesta, ya que son un signo muy independiente y acostumbrado a estar solo. Ojo, eso significa que, si finalmente entran a una relación, se pondrán a ellos primero.

Sagitario

Son románticos empedernidos, pero conseguir que se enamoren es difícil. Su problema es que se culpan a sí mismos si algo sale mal, a pesar de que en realidad no sea así.

Su tendencia a culparse por las relaciones fallidas y no aprender de sus errores hace que vivan en el pasado, y se les complique comenzar relaciones nuevas.

Tauro

Piensan que mostrarse enamorados es muy emocional, y, por lo tanto, un signo de debilidad. Su duro exterior los hace parecer fríos, pero la realidad es que son sensibles y amorosos.

Los nacidos bajo este signo tienen miedo de demostrar su amor, pero vale la pena conseguirlo.

Capricornio

Aman el amor, pero les es difícil enamorarse. Se obsesionan con conocer su pareja ideal, y son muy difíciles de complacer. Inclusive cuando finalmente creen haber encontrado a ese ser tan especial, no demoran en desilusionarse debido a que lo habían idealizado.