El 'riesgo país' que afecta a la educación argentina

El presidente de Proyecto Educar 2050, Manuel Álvarez Trongé, aseguró que los problemas que afectan a la educación argentina constituyen "un verdadero riesgo país" que amenaza a la "generación de los adolescentes" y consideró que la sociedad tiene que "levantar la voz ante un tema muy grave para el futuro de la República".

"Los resultados de las pruebas PISA no me sorprenden para nada, ya que desde el año 2000 vienen con estas características y muestran que, en estos últimos 18 años, Argentina no logra mejorar en educación, a diferencia de países vecinos. Debemos reconocer que tenemos un problema endémico muy grande", señaló en diálogo con el programa Uno Nunca Sabe, de MDZ Radio.

Así mismo consideró que las fallas en el aprendizaje y los "incumplimientos" subsecuentes como la no garantización del calendario escolar, constituyen "un verdadero riesgo país muy marcado en la generación de los adolescentes". Dada esta situación, añadió, "como sociedad tenemos que levantar la voz ante un tema muy grave para el futuro de la República".

Para el presidente de Proyecto Educar 2050, el gobierno de Mauricio Macri no pudo mejorar la educación: "Persiste un problema de educabilidad relacionado con la pobreza y las condiciones socioeconómicas de los alumnos, y lamentablemente en estos últimos cuatro años la situación no ha ayudado. Los otros tres problemas que no han mejorado han sido la cantidad, referida a las trayectorias escolares no se cumplen y el alto abandono de las aulas; la calidad, revelado en las pruebas PISA y Aprender; y la equidad, ya que los sectores más vulnerables no tienen buena educación".

A su vez, recordó que el presidente electo Alberto Fernández prometió que la educación sería prioridad en su gestión y la vinculó a la generación de empleo. "Como sociedad hagámosle un seguimiento a esa manifestación para pedirle que la sostenga y la incluya en un gran plan de consensos", expresó.

En ese sentido, mencionó que Proyecto Educar 2050 está convocando a cuarenta referentes de distintos sectores vinculados a la educación, bajo las Mesas de Diálogo para el Aprendizaje en Argentina (Mediar), en donde se buscan generar nuevos espacios de diálogo y consenso. De esos encuentros saldrá un informe final que se espera presentar en febrero del año próximo ante el Consejo Federal de Educación para que lo evalúe y discuta.

Álvarez Trongé aseguró que en esas mesas de diálogo "hubo mucho consenso sobre algunas cuestiones, como la prioridad en la educación de los niveles más vulnerables y en la secundaria, la importancia de lograr un nivel de calidad e inversión importante para la primera infancia, y la necesidad de contar con formación docente continua y entornos de aprendizaje distintos".

Hacé clic acá para escuchar la entrevista completa.