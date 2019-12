No dejan pasar una: estos son los signos más rencorosos del zodíaco

Algunas personas parecen no olvidarse jamás de nada. Cuando el hecho es bueno, esto no es problema, pero cuando es malo, estamos frente a alguien rencoroso. Algunos signos son más proclives a este sentimiento, y parecen no poder dejar ir la bronca cuando algo o alguien los ofende.

Mirá en esta lista cuáles son los signos a los que más les cuesta perdonar y son más propensos a buscar venganza.

Cáncer

Una de sus características es que son muy protectores de sus seres queridos, por lo que si alguien los daña mostrarán un lado despiadado. También consideran que el respeto es un valor fundamental, por lo que no pueden soportar cuando alguien los maltrata.

Escorpio

El escorpión no puede evitar usar su aguijón si recibe algún tipo de daño. Los nacidos bajo este signo son vengativos y muy resentidos. Otra de sus peores características es que suelen enojarse rápido, y no pueden esperar para devolver el daño recibido. Aunque esté equivocado al enojarse, el escorpiano nunca pedirá perdón.

Géminis

Un signo peligroso cuando se enoja con alguien, ya que no tienen reparos a la hora de contraatacar. Su disparador es protegerse a sí mismo o a quienes quieren, y son capaces de infligir mucho daño para lograrlo.

Capricornio

Una marca del signo de la cabra es que es el más despiadado de todos. Su punto débil es cuando le tocan el orgullo, momento en el que reaccionan sin pensar. En otras ocasiones, son fríos y calculadores.

Piscis

Es difícil nunca estar en problemas con un pisciano, porque siempre tienen algo que reprochar. Los nacidos bajo este signo parecen ser uno con el rencor, y además son intolerantes y desconfiados. Su forma de contraatacar es principalmente verbal, con palabras hirientes que saben donde lastimar.