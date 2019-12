Su vida es un misterio: estos son los signos que más secretos guardan

Algunos signos son extremadamente cuidadosos con su privacidad, y no les gusta que sus secretos sean conocidos por nadie. Su principal preocupación es mantener el misterio inclusive con las personas que consideran más cercanas.

Mirá cuáles son los signos más misteriosos del zodíaco.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo tienen una fuerte atracción por lo oculto. Uno de sus mayores placeres es la capacidad de generar sorpresa en los demás, lo que lo lleva a guardar sus secretos de todo el mundo.

Libra

Como es de esperar, la razón que tiene libra para guardar sus secretos es que no quieren romper con el balance de su vida. ¿Qué ocultan que piensan que puede causarles tanto daño? Solo ellos lo saben, y se encargarán que eso se mantenga así.

Aries

El carnero es testarudo en todos los aspectos de su vida. No quiere ceder ni un poco de control sobre su existencia, especialmente en su vida privada. A menos que por alguna razón te considere digno, nunca jamás sabrás todo lo que está ocultando, que puede ser mucho.

Piscis

No son géminis, pero en este aspecto los piscianos tienen dos caras: no les gusta que se conozcan su secretos, pero ellos disfrutan y consiguen conocer los secretos de todos los demás. Su vida está envuelta en misterio si así lo quieren, pero sabrán todo de la tuya. si no querés que algo se sepa, hay que tener cuidado con los piscis.