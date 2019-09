¡Aplausos! La inclusión fue la temática del último Masters of Food & Wine

Park Hyatt Mendoza y Banco Supervielle como main sponsor, presentaron una nueva edición del Masters of Food & Wine, el evento que ya es marca registrada del hotel en el mundo. En este caso, hubo un tópico especial y comprometido: "World of Hyatt, World of inclusion". Un evento de gastronomía y vinos, que se ha convertido en un ícono del universo gourmet, y que en esta edición hace una declaración de principios.

La cita tuvo lugar en el icónico Salón de los Espejos y Terrazas de Hyatt, pero además copó muchos de los otros exclusivos espacios del lugar.

"En esta oportunidad nuestro evento muestra uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura empresarial, 'inclusión' es parte de nuestra misión y valores. Diariamente luchamos contra prejuicios raciales, por eso hacemos inclusión consciente y trabajamos juntos para proporcionar un lugar seguro y acogedor para clientes y colegas", dijo Miguel Ángel Bermejo, gerente general del hotel.

"Cuando hablamos de 'personas' hablamos de todos, no existe exclusión por color, genero, raza, religión, orientación sexual, identidad sexual, discapacidad, etc. somos un todo y cuidamos de las personas para que sean una mejor versión de sí mismas", siguió.

¡Sonidos tribales irrumpieron en el Masters of food & wine y sorprendieron a todos en @ParkHyatt_Mza! pic.twitter.com/bLdC30q3cL — MDZ Sociales (@mdz_sociales) 25 de septiembre de 2019

"La diversidad cultural nos trae un mundo de nuevos conocimientos. Danzas originarias, gastronomía que solo probarías dando la vuelta al mundo, costumbres que sorprenden y un sinfín de colores, sabores y aromas que estimulan los sentidos, en algunos casos te llevarán a recuerdos de la infancia, viajes inolvidables o simplemente vivirás una nueva y especial experiencia", nos comentaron desde el staff de Park Hyatt a la hora de explicar la propuesta.

¡Guau! ¡Qué momento! Color y fuerza en el Salón de los Espejos de @ParkHyatt_Mza. ¡No te pierdas el video! pic.twitter.com/ObvANIuv5f — MDZ Sociales (@mdz_sociales) 25 de septiembre de 2019

Los Chefs invitados elaboraron su gastronomía inspirados en recetas, especias y costumbres del mundo. Estuvieron presentes:

Pablo Ranea – Chef & Sommelier, Traveler & Nomad Chef, Pop Up Dinners.

Yanina Bloch – Chef Pastelera.

Fabrício Lemos – Chef de Restaurante Origem.

Gerson Céspedes – Chef especialista en gastronomía Nikkei y Peruana.

Gimena Rojas – Chef Pastelera de Cavas Wine Lodge.

Enrique Palacios - Chef Bistro M, Park Hyatt Mendoza.

Walter Godoy - Chef Pastelero, Park Hyatt Mendoza.

Cecilia Del Pozo - Chef Banquetes, Park Hyatt Mendoza

Gastón Castaño – Chef de Partie, Grill Q Park Hyatt Mendoza.

Las bodegas que acompañaron en esta oportunidad fueron: Luigi Bosca, Finca la Anita, Chandon, Zuccardi, El Relator, Piedra Negra, Las Perdices, Cadus Wines, Bianchi, Alta Vista, Karim Mussi, Huarpe y Ernesto Catena. Se disfrutaron vinos rosados, naranjos, tintos y blancos, además, orgánicos, naturales y biodinámicos.

La propuesta artística sorprendió por su originalidad y contenido cultural. "Acercaremos World of Hyatt a quienes desconocen nuestra propia cultura", dijeron los chicos del hotel.

