El regalo que hizo llorar a Jimena Barón y ahora lleva tatuado en la piel

Jimena Barón se encuentra dentro de un torbellino de emociones generadas por el intenso momento que está viviendo entre su carrera y su vida personal. Para no perder el ritmo, en la tarde de este viernes, fue sorprendida gratamente por su hijo, Momo. El pequeño, fruto de la relación que tuvo con Daniel Osvaldo, tuvo un hermoso gesto que emocionó a su madre y ella lo compartió orgullosa en su Instagram.

Jimena y Momo. Fuente: Instagram @jmena.

“¿Qué se te cayó acá?” dijo Jimena al levantar un papel que estaba al lado de una pantufla de Momo. Se trataba de una carta que el nene de 7 años le escribió a su mamá, con toda la inocencia y la dulzura de un niño: “Mamá te amo mucho. Ojalá fueras invensivle para enseñarme toda la vida”, escribió Momo.

La Carta de Momo para Jimena. Fuente: Instagram @jmena.

Inmediatamente, la emoción se apoderó de la artista y lo abrazó con lágrimas de alegría en sus ojos. “Me hacés llorar hijo, ¿cómo me decís así?”, le dijo mientras lo tenía en sus brazos. Luego, agregó “Qué bueno que te enseño cosas. No me vas a necesitar, vas a ver cuando seas más grande. Yo no me siento la mejor mamá del mundo todo el tiempo; hay veces que pienso que soy la más copada, pero a veces no. Entonces me emociona”.

“Yo te necesito más de lo que vos me necesitás a mí, me parece. Estoy hecha culo, no sirvo para nada”, expresó con profunda emoción.

El tatuaje de Jimena. Fuente: Instagram @jmena.

Para demostrar su agradecimiento, Jimena le dedicó un posteo, en el cual, además, enseña que la palabra “invensivle” no sólo quedó grabada en su corazón, sino también en su piel: se la tatuó en el antebrazo izquierdo, para que la acompañe toda la vida.

“Tenerte en mi vida se siente como haber sido el primero en pisar la luna y poner la bandera. Mi compañero superhéroe que con tus palabras de amor llegás a mi corazón como un cohete. Hacés mi vida absolutamente maravillosa. Me puede faltar todo, menos vos. Ser tu mamá es lo más increíble y fácil que me pasó en la vida, sos de otro planeta. Te amo. Gracias a vos por enseñarme y por hacerme invensible” escribió en la publicación.

Te dejamos los emocionantes videos: