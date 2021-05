¿Cuál es el nuevo tatuaje de Tini Stoessel? Te mostramos la foto

Tini Stoessel está pasando por un gran momento de su carrera tras éxitos como “High” y “Miénteme”, que tiene millones de reproducciones en distintas plataformas y que generó un challenge masivo en TikTok.

Fuente: Instagram @tinistoessel.

Con más de 15 millones de seguidores en Instagram, Tini se ha consagrado como una artista internacional de alto nivel. Actualmente se encuentra en Miami, donde no perdió el tiempo para visitar varias tiendas en las cuales hizo shopping.

Muy recientemente, Tini sorprendió a sus fans con un piercing en la boca que está súper de moda. Se trata de una pequeña argolla que adorna su labio inferior, en el lado derecho de su cara.

Fuente: Instagram @tinistoessel.

La última adquisición de la cantante es un delicado tatuaje, con forma de un corazón atravesado por una flecha, y se lo hizo en un costado a la altura de las costillas. Lo lució en sus Instagram stories y agradeció a Iris Studio, un estudio de tatuajes ubicado en Miami.

Tini ya posee varios tatuajes y se la ve encantada de mostrarlos. Con el último son seis, además de la frase que tiene tatuada en la muñeca derecha -el primero que se hizo y que reza “All you need is love”-, una mano haciendo la seña de “amor y paz” en el brazo izquierdo, un pequeño corazón minimalista en el dedo anular, la palabra “imagine” en la nuca y una rosa en la pierna derecha.