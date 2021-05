El extravagante accesorio de Sarah Jessica Parker que explotó entre las fanáticas de Sex and the City

Sarah Jessica Parker, brillante actriz y empresaria de 56 años, forjó su destino al protagonizar una de las series más taquilleras de todos los tiempos: “Sex and the City”, y luego dos películas tituladas de la misma forma.

En cuestión de moda, Sarah Parker es una de las mayores referentes para miles de mujeres alrededor del mundo y foco de atención de las revistas fashionistas más importantes.

En 2014, la actriz lanzó su propia marca de moda, “SJP”, en la que produce indumentaria, calzados, accesorios, fragancias y hasta un varietal de vino.

Pero hoy está en boca del mundo debido a un particular accesorio que añadió a su colección: un prendedor que Carrie Bradshaw -el personaje que Sarah Jessica Parker interpretó en Sex and the City- utilizó en la primera película que ofició de continuación de la serie y que al mismo tiempo rinde un homenaje a la cantante Whitney Houston, que lució un vestido y un accesorio similares durante un show en Los Ángeles en la década de los '80.

Se trata de una flor de tela de gran tamaño -en colores blanco, marfil y dorado- que causó furor en la tienda de moda y ¡no duró nada! Se agotó inmediatamente. Por suerte para las fans, a los pocos días la actriz comunicó a través de sus redes sociales que el stock había sido repuesto.

Las compradoras lucieron el prendedor de distintas formas, con distintos looks y combinaciones y en todo momento del día. ¿Cómo lo usarías?