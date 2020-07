¿Querés aprender sobre sustentabilidad rentable? ¡Hacé click aquí!

A lo largo de la historia humana hemos sufrido numerosas crisis, pero actualmente estamos afrontando la peor de todas: la crisis ambiental. Las estimaciones de entidades y equipos científicos más prestigiosos del mundo nos vienen alarmando desde los años 70’ al respecto, proyectando distintos escenarios, pero como sociedad seguimos en declive.

En esta línea los océanos continuamente se llenan de plástico, el retroceso de glaciares sigue avanzando, derritiéndose y subiendo el nivel del mar, el aire cada vez menos respirable debido a la contaminación atmosférica, el continuo incremento de gases de efecto invernadero producen la aceleración del cambio climático, por lo que la temperatura media mundial no para de subir, los cuerpos de agua más contaminados por el vuelco de contaminantes provenientes de las ciudades y de la agricultura, las superficies de bosques se reducen rápidamente como así también ecosistemas enteros, teniendo registros de pérdida de biodiversidad mayor que la del jurásico, entre otos. Con este escenario se esperan catástrofes ambientales (inundaciones, sequías, suelos no fértiles, etc), mayor pobreza y hambre, desigualdad social, entre muchas otras. De hecho, el margen para evitar varias de las consecuencias de la crisis ambiental ha vencido. Lo que debemos hacer es aprender a vivir bajo el nuevo paradigma del Desarrollo Sustentable.

Para ello, desde el programa Capacita Mendoza te ofrecemos interiorizarte en la crisis ambiental, conociendo sus causas y consecuencias, enseñándote qué podés hacer y dándote herramientas para que tu empresa, hogar o medio sean más sustentables. Hay un sinfín de acciones y actividades que, de solo entenderlas y conocerlas, tienen impacto positivo en nuestro ambiente, estilo de vida e incluso nuestra economía.

El curso HUELLAS DE SUSTENTABILIDAD, dictado por el equipo de profesionales de NRS Ingeniería Ambiental SRL (especialista en comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales, sus recursos y las sociedades actuales), tiene por objeto reconocer la crisis ambiental mundial, concientizando respecto a los problemas ambientales causados por la sociedad actual y el impacto ambiental como consecuencia de sus actividades, incorporando conceptos técnicos, sociales y ambientales, para así, replicando y aplicando lo incorporado en el curso, lograr un pensamiento autocrítico respecto al desarrollo actual y generar medidas tendientes a la sustentabilidad. De esta manera quienes participen obtendrán las herramientas para identificar e implementar actividades sustentables en su empresa y hogar, gozando de los beneficios de este.

Toda la información del curso, su duración, aranceles, inscripción y demás data, podés consultarlo haciendo click aquí.

¡No te lo pierdas!

Un aviso especial

¡Vuelven las masterclass!

Importantes referentes de la provincia fueron seleccionados para que puedan transmitir mediante el dictado de cursos y de momentos de masterclass conocimientos específicos junto con las historias de sus inicios, trayectoria, y la posibilidad de recibir formación a través de ellos.

Las masterclass, que consisten en charlas únicas que podrán ser visualizadas gratuitamente, se dictarán los días martes y jueves a las 19 horas. Es muy importante inscribirse previamente en la página de 'Capacita Mendoza', pues así será como podrán obtener el id y contraseña de Zoom para disfrutar de ellas.

El jueves 30 de julio habrá un imperdible encuentro con Lucas Niven, licenciado en enología, quien luego de una pasantía en el INRA Francia fue enólogo en Catena Zapata, Enólogo en bodega Los Toneles y actualmente es enólogo en bodega Niven -proyecto familiar- y bodega Amanecer Andino, en la Quebrada de Humahuaca. ¿El tema? "Vitivinicultura sustentable para la tierra y el hombre.

Lucas Niven.

"El enfoque que le daré a la masterclass tiene que ver con la sustentabilidad en cuanto al trabajo de la tierra, agroecología, la sustentabilidad como negocio para el hombre. ¿Cómo reinventarnos en el negocio actual y poder tener un negocio sustentable para la tierra y que sea rentable para nosotros?"

Para inscribirte en la masterclass gratuita de Niven, que será por Zoom, hacé click aquí.