Les tapó la boca a todos: Beyoncé habló del racismo y generó polémica

Una plataforma digital planificó una emotiva ceremonia en la que estuvieron presentes desde la exprimera dama de los Estados Unidos, Michel Obama acompañada de Justin Timberlake, Lizzo, Alicia Keys, Taylor Swift, Jennifer López, Demi Lovato, Lady Gaga y Katy Perry. Además, de la propia Bey quien dio cátedra con su intachable discurso.

En otro fragmento de su intervención dijo lo siguiente:

“Yo no fui a la universidad, pero mis padres me enseñaron el valor de la educación, a ser auténtica y a invertir en mí misma. Por favor, recuerda tomarte algo de tiempo para agradecer a tu familia y a tu comunidad, que han sido de apoyo para ti. Has logrado cosas que ni tus padres ni tus abuelos podrían haber imaginado”.