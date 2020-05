El locro solidario de la Municipalidad de Capital y el Park Hyatt Mendoza fue un éxito

En un contexto atípico debido a la emergencia sanitaria, el 25 de mayo se celebró igualmente en la Ciudad y el intendente participó de distintos actos alusivos. En primer lugar, asistió al izamiento de la bandera oficiado por Comando de la VIII Brigada de Montaña del Ejército Argentino, invitado por el Coronel Marcelo Tamer Yapur. Más tarde, concurrió a la Catedral de Loreto para participar de la Oración por la Patria, junto al arzobispo Marcelo Colombo.

“En el momento de la Oración por la Patria en la Catedral de Mendoza, escuchamos un mensaje muy importante de unidad, fraternidad, solidaridad y también agradecimiento a todos los servidores públicos, que han hecho y siguen haciendo un gran trabajo en la ciudad, en la provincia y en el país. Aquí, en el Park Hyatt Mendoza, estoy muy contento de participar de la entrega de las primeras porciones del locro solidario, que muchas vecinas y vecinos han comprado para colaborar con los comedores y merenderos de la Ciudad de Mendoza”, comentó a la prensa el intendente Ulpiano Suarez.

Más de 500 porciones de locro fueron elaboradas por el equipo gastronómico del Restaurant Bistró del Hotel Park Hyatt, mientras que la distribución fue realizada por “PedidosYa”, tras la compra por plataforma virtual EventBrite.

Por otra parte, algunos vecinos quisieron adquirir su porción de locro personalmente y se acercaron a la puerta del Hotel, ubicado en calle Chile y Sarmiento de Ciudad. En este último caso, fue el mismo intendente quien hizo entrega de las porciones que ya estaban preparadas para salir.

“Trabajamos juntos para mitigar el impacto social de la pandemia, por eso estamos, este 25 de mayo, celebrando el cumpleaños de la patria de esta manera, estando cerca y siendo solidarios”, concluyó Ulpiano Suarez.

Quienes se acercaron al Hotel tuvieron la oportunidad de sacarse fotos y disfrutar de un pequeño acto, en el que primero se cantó el Himno Nacional Argentino y luego sonó la cálida voz de Nahuel Jofré, acompañado por dos parejas del Ballet de la Ciudad de Mendoza, quienes desplegaron su talento al compás de la cueca y el gato.

“Para nosotros es muy importante celebrar el 25 de mayo en medio de esta pandemia. Es un poco pasar un mensaje a la población de que estamos vivos y agradecidos de celebrar junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Hace 19 años atrás, cuando inauguramos el hotel, hicimos esta celebración y realmente ha sido muy bonito participar de esta iniciativa”, comentó el gerente de Park Hyatt Mendoza, Miguel Ángel Bermejo.

El broche final del acto patrio y solidario, estuvo enmarcado por una última visita del intendente y el gerente del hotel, quienes se acercaron hasta la casa de una vecina para entregar personalmente y por sorpresa, el locro que la misma adquirió a través de la plataforma.

Marta Silvia recibiendo su "locro del 25"

Muy emocionada, Marta Silvia Bunader, recibió de manos del intendente su porción de locro y agradeció con bellas palabras el gesto. “Yo había comprado la porción de locro pero nunca me imaginé que el intendente en persona me lo iba a entregar. Además de este gesto fantástico, me parece maravilloso que la Municipalidad de la Ciudad esté haciendo este tipo de cosas. Los emprendimientos solidarios, sumado al cuidado que los mendocinos estamos aportando para colaborar con las disposiciones del gobernador y del intendente, me hacen sentir orgullosa de ser mendocina”, concluyó Marta.