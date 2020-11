Tremendamente romántico: así fue sorprendida Pampita el día de su aniversario

Al mejor estilo Roberto García Moritán, Pampita se sorprendió tras cumplir un año de casa. Recordemos que durante el 2019, Moritán le propuso matrimonio en México con una celebración íntima y súper romántica.

Luego la pareja, de la conductora y el empresario, dieron el sí el 21 de noviembre del año pasado en el Palacio San Souci de San Fernando con 250 invitados.

Después de un año de amor, García Moritán le preparó una increíble sorpresa a su esposa: una cena íntima, a la luz de las velas y hasta con violines en vivo que Pampita compartió a través de las redes sociales. Además le editó un video con momentos íntimos que hizo llorar a sus fanáticos.

"Feliz aniversario mi amor @robergmoritan! No alcanzan las palabras para describir y agradecer todo lo que me das! Cada día de este año me hiciste sentir tan amada! Qué hombre más maravilloso me mandó Dios! Te amo con mi alma entera!",escribió ella.