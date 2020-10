Máxima de Holanda deslumbró en un evento nocturno "al rojo vivo"

View this post on Instagram

Met de opening van een videoprojectie op de gevel van TivoliVredenburg sluit Koningin Mu00e1xima het MuziekopleidersAkkoord. De projectie toont muzikale jeugdfotou2019s van bekende en onbekende Nederlanders. Wil jij ook aandacht vragen voor het belang van muziekonderwijs voor kinderen? Deel dan jouwu00a0 muzikale jeugdfoto ovv u2018IK BEN VOOR #meermuziekindeklasu2019. Kijk voor meer informatie op @meermuziekindeklas #muziekonderwijs #onderwijs #pabo #leraar #conservatoria #muziekopleidersakkoord #meermuziekindeklas ud83dudcf8Patrick van Katwijk