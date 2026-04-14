Según la psicología, esta es la ventaja que tienen las personas que hablan solas

Hay muchas personas que hablan solas o con uno mismo como se suele decir y este hábito frecuente es una técnica muy eficaz para optimizar el rendimiento del cerebro, según señala la psicología .

Las investigaciones señalan que verbalizar los pensamientos no es un síntoma de rareza sino que se trata de un gran motor que impulsa la memoria, el enfoque y la resolución de problemas. No es un signo de alarma, sino una herramienta de autoprocesamiento que permite que la mente trabaje con mayor agilidad.

Los expertos y la ciencia señalan que decir las cosas en voz alta funciona como un mecanismo de activación para el cerebro. Al escuchar las propias palabras el sistema cognitivo logra recuperar datos con más velocidad y precisión.

La práctica de hablar solos otorga habilidades específicas a quienes la realizan:

Las personas cuando hablan solas activan un circuito que involucra áreas de atención y la memoria simultánea. Los experimentos demuestran que buscar un objeto nombrándolo en voz alta acelera significativamente el proceso de hallazgo a diferencia de si se hace en silencio.

Más allá de lo intelectual, la ciencia señala que el diálogo interno en voz alta tiene un impacto directo en la salud emocional. La ciencia ha comprobado que referirse a uno mismo, incluso usando la tercera persona, ayuda a tomar distancia de los problemas, reduciendo los niveles de ansiedad y fortaleciendo el autocontrol.

En resumen, para la psicología se trata de una estrategia cognitiva saludable.