Se supo por qué Fernando Cerimedo vendió La Derecha Diario y los motivos de su pelea con Javier Negre

La salida del consultor libertario del portal y las razones económicas, patrimoniales y políticas que quedaron expuestas en una conversación con Nadia Beller.

Fernando Cerimedo tenía una cuenta pendiente con La Derecha Diario. El consultor político quería dejar atrás su participación en el portal que compartía con Javier Negre y una conversación con su entonces pareja, Nadia Beller, permite conocer los motivos que expuso para tomar esa decisión. El diálogo habría ocurrido el 23 de julio, unas tres semanas antes del ataque a Beller en las escalinatas del Swissotel de Santa Cruz de la Sierra.

Cerimedo explicó que uno de sus problemas estaba relacionado con su situación patrimonial. El consultor todavía no se había divorciado de Natalia Basil, exdirectora de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad, y consideraba que las acciones de La Derecha Diario podían formar parte de los bienes gananciales. Cerimedo afirmó durante la conversación que el portal le dejaba “muy poca plata al año”.

Nadia Beller publicó nuevos chats que podrían implicar a Fernando Cerimedo. X La pelea con Negre La mujer de Cerimedo planteó entonces que él terminaba pagando las consecuencias por los contenidos publicados por su socio. "Me trae problemas: la presidenta de México, peleada con Javier Negre, me saca a mí a veces por la mañana como que yo estoy organizando campañas en contra de ella”, sostuvo Cerimedo en la conversación con Beller y agregó sobre Negre: “El otro es bravo, es un mercenario de verdad, es peor que yo”.

La relación empresarial terminó poco después. Mientras permanecía detenido en Bolivia, Cerimedo vendió a Negre el 50% que tenía en La Derecha Diario y dejó de formar parte del accionariado del portal.

X/@javiernegre10 La sociedad de La Derecha Diario La empresa propietaria original era Madero Media Group, con una distribución accionaria que tenía a Natalia Basil como principal accionista. La participación inicial de la empresa estaba repartida de la siguiente manera: