Se oficializó el traspaso de un sector de la ruta 7 y la provincia crea la 22: todos los detalles

Cornejo oficializó el traspaso y la Dirección Provincial de Vialidad asume la responsabilidad de la conservación, mantenimiento y ejecución de obras de la ex Ruta Nacional 7.

El Gobierno de Mendoza, a través de un decreto firmado por Alfredo Cornejo, ratificó el convenio de traspaso de jurisdicción de un tramo clave de la ex Ruta Nacional N° 7 a la órbita provincial. Esta medida integra a la red vial de la provincia el trayecto que se extiende desde Palmira hasta el Nudo Vial (Avda. Costanera). La nueva ruta se sumará al nomenclador provincial como Ruta Provincial 22.

Según informa el decreto, a lo largo de los casi 30 km entre Maipú y Guaymallén, hay dos obras licitadas para mejorar la traza por el Gobierno provincial. La primera de ella se abrió el 6/1/26 y recibió 11 propuestas. Mientras que el siguiente tramo, tuvo fecha de apertura de sobres el 14/1 y llegaron 7 propuestas. Actualmente se encuentran ambas obras en análisis de ofertas.

El acuerdo, celebrado originalmente entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), bajo la resolución Nº 1112 con fecha 30 de octubre de 2025, comprende el tramo ubicado entre el kilómetro 1011.50 y el kilómetro 1039.81. Esta transferencia tiene un carácter gratuito, lo que significa que no representa ninguna erogación ni compensación económica actual o futura para ninguna de las partes involucradas.

A partir de esta ratificación, la Dirección Provincial de Vialidad asume la responsabilidad integral de la conservación, mantenimiento y ejecución de obras en este sector. Esto incluye terrenos, obras de arte, alcantarillas y todo lo adherido al suelo dentro de la zona de camino.