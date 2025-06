Quién es Lauren Sánchez, la periodista de origen mexicano cuya fastuosa boda con Jeff Bezos en Venecia despierta polémica

En 2017, declaró a The Hollywood Reporter que viene de una familia de escasos recursos.

"Veníamos de la nada. Solía ​​dormir en la parte trasera del auto de mi abuela cuando ella iba a limpiar casas", dijo.

De joven trató de ser azafata, pero le advirtieron que pesaba demasiado: "En aquel entonces, te pesaban y yo pesaba 55 kilos. Me dijeron: 'Tienes que pesar 53 kilos'", explicó a The Wall Street Journal.

Entonces decidió estudiar periodismo en la Universidad del Sur de California, pero abandonó esos estudios en 1994 para dedicarse al periodismo audiovisual.

Carrera periodística

Sánchez trabajó en diversas redacciones locales antes de convertirse en reportera y presentadora en medios como Fox Sports Net, Extra y Good Day LA.

Luego se volvió un rostro conocido de la televisión estadounidense a finales de los 90 y obtuvo una nominación al Emmy por su programa Going Deep, en Fox Sports Net, y ganó un premio Emmy en 1999 como presentadora de UPN News 13, del canal KCOP-TV.

Sánchez trabajó posteriormente como presentadora de Good Day LA en la cadena KTTV Fox 11 y de News at Ten en el canal Fox 11, además de ser la presentadora original del concurso de baile "So You Think You Can Dance" (¿Crees que puedes bailar?).

Según The Times, en 2003 Sánchez apareció en la portada de la revista de variedades Open Your Eyes (Abre tus ojos) con el titular: "La presentadora de noticias más popular de Estados Unidos".

Piloto de helicóptero

Getty Images Sánchez tiene dos hijos con su exmarido, Patrick Whitesell.

A los 40 años, Sánchez pasó de la redacción a la cabina de mando al obtener la licencia de piloto de helicóptero inspirada en su padre, quien era instructor de vuelo.

En 2016, fundó Black Ops Aviation, convirtiéndose en la primera mujer en ser dueña de una productora de cine aéreo. La compañía proporciona servicios audiovisuales a clientes como Netflix y Amazon, y fue consultora en Dunkerque, la película de Christopher Nolan.

Su interés por la aviación la llevó a unirse a la tripulación femenina del cohete New Shepard de Blue Origin a principios de este año, junto a la presentadora Gayle King y la cantante Katy Perry.

Sánchez afirmó que la misión espacial suborbital de 10 minutos, financiada por el proyecto aeroespacial de su prometido, la hizo regresar con el corazón abierto.

"Protejamos este planeta en el que vivimos; es el único que tenemos", declaró.

También publicó un libro infantil en 2024, "La mosca que voló al espacio", que se basó en sus propias dificultades infantiles con la dislexia no diagnosticada.

Getty Images Sánchez con Bezos este jueves en Venecia.

Vida personal

Sánchez tiene tres hijos: uno nacido en 2001 de su relación con el exjugador de la NFL Tony Gonzalez y dos de su matrimonio con el agente de Hollywood Patrick Whitesell.

Se cree que Sánchez conoció a Bezos después de que su empresa, Black Ops Aviation, fuera contratada para filmar para Blue Origin.

Surgieron rumores de que la pareja comenzó a salir a principios de 2019 y Bezos anunció su divorcio de MacKenzie Scott en enero de ese año. Unos meses después, Sánchez también solicitó el divorcio de Whitesell.

Tanto Bezos como Sánchez llevaban un tiempo separados de sus parejas antes de que se dieran a conocer los divorcios.

En el verano de 2023, la pareja anunció su compromiso y ofreció una fiesta repleta de estrellas en el yate de Bezos en la Costa Amalfitana en Italia.

Ahora, la pareja se casará en una boda de tres días en Venecia.

BBC

FUENTE: BBC