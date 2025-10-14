Quedó liberado el tránsito en el Acceso Este: los trabajos que realizaron

Este martes la Municipalidad de Guaymallén se encuentra haciendo trabajos en el Acceso Este . Desde el municipio aclararon que los trabajos arrancaron este martes a las 10 y si bien iban a durar hasta horas del mediodía, a las 11 terminaron y quedó liberado el tránsito.

Vialidad Nacional procedió a la remoción de un sensor de flujo vehicular de su pertenencia. Estos trabajos tienen relación a lo que pasó hace unas semanas con el socavón en el Acceso Sur, que obligó a desviar el tránsito en la ruta 40 durante una semana.