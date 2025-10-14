ATENCIÓN|
Quedó liberado el tránsito en el Acceso Este: los trabajos que realizaron
La Municipalidad de Guaymallén trabajó en el Acceso Este por la remolición de un sensor de flujo vehicular.
Este martes la Municipalidad de Guaymallén se encuentra haciendo trabajos en el Acceso Este. Desde el municipio aclararon que los trabajos arrancaron este martes a las 10 y si bien iban a durar hasta horas del mediodía, a las 11 terminaron y quedó liberado el tránsito.
Vialidad Nacional procedió a la remoción de un sensor de flujo vehicular de su pertenencia. Estos trabajos tienen relación a lo que pasó hace unas semanas con el socavón en el Acceso Sur, que obligó a desviar el tránsito en la ruta 40 durante una semana.