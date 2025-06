Por qué la bandera de México está tan presente en las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias

Un hecho que no ha pasado desapercibido para funcionarios del gobierno estadounidense, que no han tardado en condenar las escenas que, dicen, retratan a quienes describen como "insurrectos enarbolando banderas extranjeras".

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, hizo referencia al tema en su cuenta de X:

"Nuestras banderas representan identidad nacional, orgullo y valores compartidos, no división ni ilegalidad. Enarbolar una bandera extranjera mientras se ataca a las fuerzas del orden de los EE.UU. y se destruye propiedad pública o privada solo daña una relación bilateral que trabaja unida para que todos nuestros ciudadanos estén más seguros y sean más prósperos".

Getty Images Un manifestante ondea la bandera de México en el barrio Compton de Los Ángeles.

Ante ello, hay manifestantes que instan a sus pares a no ondear banderas mexicanas. "Mostrarlas alimenta la narrativa de que en este país se vive una invasión", hace el llamado Beatriz Antún desde sus redes sociales.

Pero hay quien opina distinto. "Cuando veo una bandera de México en una protesta, me siento menos solo", le dice a BBC Mundo Carlos Ramírez, un estudiante universitario con ascendencia mexicana.

"Es una declaración de unidad y de visibilidad", explica Patrick Díaz en su canal de TikTok. Sacando la bandera de México "expresamos nuestra identidad y nos resistimos a la idea de que debemos esconder quiénes somos para pertenecer".

"Insurrectos con banderas extranjeras"

"Los insurrectos que portan banderas extranjeras están atacando a los agentes de inmigración, mientras la mitad del liderazgo político de Estados Unidos ha decidido que vigilar la frontera es malvado", escribió sobre la cuestión el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, en la red social X el sábado.

https://twitter.com/JDVance/status/1931522410932543627

Para entonces, tras dos días de protestas y disturbios aislados, el presidente Donald Trump ya había ordenado el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a "restaurar la ley y el orden" en la metrópolis californiana ante la "incapacidad" de la autoridad local.

"Turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

"Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados ​​y Los Ángeles será libre", añadió, ante el categórico rechazo del gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom, quien describió la decisión como una "maniobra que solo escalará la tensión".

En el pulso que mantiene desde entonces con el gobierno federal, Newsom anunció una demanda por la medida, al tiempo que otros gobernadores demócratas la han tachado de "un alarmante abuso de poder".

A esto se suma el anuncio del Pentágono, que este lunes confirmó que está activando 700 marines en el área de Los Ángeles para ayudar en la respuesta federal a las protestas.

Entre tanto, las marchas no parecen cesar ni los manifestantes parecen dispuestos a dejar las banderas en casa.

"No hay ni una bandera estadounidense a la vista", escribía un usuario en la red social X al compartir un video que muestra un auto en llamas en el barrio angelino de Compton y al menos cinco banderas mexicanas.

Del mensaje se hizo pronto eco Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca y uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias más duras de la administración, al que añadió: "Insurrección".

https://twitter.com/SteveGuest/status/1931525783228502257

El uso del concepto tanto por parte de Miller como de Vance ha hecho que muchos se vuelvan a preguntar si el gobierno de Trump estaría evaluando la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, que permite al Ejecutivo desplegar tropas en el territorio en caso de rebelión.

El presidente ya puso la idea sobre la mesa en enero, cuando, al emitir la orden ejecutiva que declaraba la emergencia en la frontera, les dio al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, 90 días para que le aconsejaran si invocar o no dicha ley para ayudar a tener el "control operativo completo" del área colindante con México.

Sin embargo, al ser consultado este domingo sobre si estaba dispuesto a invocar ahora la ley, Trump respondió ante los periodistas en Nueva Jersey que "depende de si hay o no una insurrección".

Ante la pregunta de si consideraba que eso estaba ocurriendo en Los Ángeles, dijo: "No, pero hay personas violentas, y no vamos a dejar que se salgan con la suya".

Referencia a las raíces y al sentido de comunidad

Y en ese sentido la bandera mexicana está siendo asociada con los manifestantes que la enarbolan.

"Comentarios como los de Miller y Vance apelan a una audiencia que no conoce la historia y no hacen más que arrojar leña al fuego entre quienes no entienden la razón por la que la bandera mexicana es enarbolada", le dice a BBC Mundo Alexandro J. Gradilla, profesor asociado de Chicana and Chicano Studies en la California State University, Fullerton.

Y con ello, el experto no sólo se refiere al hecho de que California –así como los estados estadounidenses de Nevada, Nuevo México, Texas y Utah— fueron en su día territorio mexicano.

O a que California es hogar de más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero, incluidos unos 1,8 millones sin un estatus legal, según datos de 2022 del centro de investigación Pew.

Un hecho al que sí ha hecho referencia recientemente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que "EE.UU. no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y mexicanas que trabajan del otro lado".

Este domingo, la mandataria dijo no estar de acuerdo con las redadas en EE.UU. e instó al vecino del norte a aprobar una reforma migratoria.

Sin embargo, "gran parte de los que enarbolan la bandera de México hoy son ciudadanos estadounidenses por nacimiento", matiza Gradilla.

Eso mismo le subrayaba a BBC Mundo en Paramount un jornalero salvadoreño que lleva cinco décadas en EE.UU. y que logró regularizar su estatus migratorio en el año 2000: "Muchos están saliendo a protestar porque sus padres o las generaciones anteriores aguantamos durante tiempo en las sombras".

"Soy una estadounidense muy orgullosa (de serlo)", le decía en esa línea a The New York Times Elizabeth Torres, de 36 años, quien sostenía una bandera de México fuera de un centro de detención de Los Ángeles en torno al cual se han registrado protestas.

"Pero también debo mostrar apoyo a nuestros hermanos y hermanas mexicanos", añadía la mujer, cuyos abuelos emigraron a Estados Unidos.

Reuters Un manifestante enarbola una bandera que combina la mexicana y la estadounidense.

"En ese sentido, como ciudadanos de pleno derecho, deberían poder levantar la bandera que les parezca", prosigue el profesor Gradilla.

"¿Que sería buena idea enarbolar la estadounidense? Tal vez sí, pero más bien hay que cuestionarse por qué genera esa reacción de rechazo entre algunos", añade el experto, quien cree que tiene que ver con que desde algunos sectores se les considere "ciudadanos de segunda categoría".

Sea como fuere, para Gradilla, el uso de la bandera en las protestas nada tiene que ver "con narrativas de México vs EE.UU.".

"Representa la familia, la identidad, la cultura", explica.

Quien la saca estos días a la calle "es gente que tiene un sentido de la historia, de la comunidad, porque durante mucho tiempo esta bandera ha sido para una comunidad marginalizada económica y socialmente un símbolo de inclusión, de pertenencia", concluye.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.