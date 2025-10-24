Ya está disponible la aplicación "Elecciones Legislativas 2025" donde se seguirá el recuento de los votos

Además, en esa app ya se encuentra disponible el paso a paso para votar con Boleta Única de Papel y se podrá consultar su lugar de votación en el padrón electoral.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, por la cual se podrá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

A su vez, ya se encuentra disponible en la aplicación el paso a paso para votar con Boleta Única Papel. También los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación en el padrón electoral, así como encontrar información sobre distintos aspectos de la jornada electoral.

En tanto, a partir del domingo a las 21, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

Para estos comicios se dará el debut de la BUP, hará su estreno la Boleta Única de Papel (BUP), una reforma sancionada por el Congreso en octubre de 2024. Esto significa que, al ingresar al cuarto oscuro, los votantes se encontrarán con una novedad importante: ya no habrá boletas separadas por partido, sino una única y amplia hoja que incluirá a todas las fuerzas políticas y categorías. Para que el voto sea considerado válido, los ciudadanos deberán marcar con una cruz un solo casillero.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).