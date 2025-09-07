Votó Diego Valenzuela tras los problemas en su mesa: "Algunas autoridades no habían sido noticiadas"

Luego de la falta de autoridades en la mesa donde vota Diego Valenzuela, el candidato de La Libertad Avanza pudo participar de las elecciones y habló con la prensa.

La escuela que le fue asignada a Diego Valenzuela para votar en las elecciones en Buenos Aires, amaneció con problemas. La mesa donde le tocaba sufragar al candidato del frente La Libertad Avanza abrió después de las 9 por falta de autoridades. Sin embargo, el intendente pudo participar y habló con la prensa.

En principio, destacó que "tenemos una elección desdoblada, entonces los vecinos votan en su barrio; y también provincial, que tiene un significado nacional muy fuerte". A su vez, dijo que esta es "una votación en paz", pese a que "costó un poquito arrancar porque se ve que algunas autoridades de mesa no habían sido noticiadas".

"Se tuvieron que sentar algunas personas que vinieron a votar, pero ya arrancamos", declaró pasadas las 10 al salir de votar.

Diego Valenzuela, sobre su cambio de rol Ahora que se presentó como principal candidato a legislador bonaerense, Valenzuela reflexionó: "Hace 9 años y medio que soy intendente. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos acá, creo que transformamos el distrito. Ahora tengo un nuevo rol, que es representar a los bonaerenses en la Primera Sección Electoral, y lo hago con mucha responsabilidad".