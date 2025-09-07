Diego Valenzuela denunció que en San Martín llevan a votar a Fuerza Patria en colectivos municipales

En plena jornada de elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Tres de Febrero y candidato de La Libertad Avanza a senador por la Primera Sección, Diego Valenzuela , denunció que la municipalidad de San Martín, a cargo del peronista Fernando Moreira , usa colectivos públicos para llevar gente a votar al oficialismo bonaerense.

"Gravísimo! Usan recursos públicos (que son de todos) para llevar gente a votar a Fuerza Patria . La municipalidad de San Martin debería dar una explicación!", afirmó Valenzuela en su cuenta de X.

En su tuit, el intendente posteó un video donde un vecino muestra cómo baja gente de un colectivo de Turismo Social frente a una escuela. Mientras el que filma denuncia al Gobierno municipal y quienes descienden del vehículo se resisten a ser filmados.

Diego Valenzuela denunció que el municipio de San Martín lleva a votar al peronismo en colectivos del Estado

Votó Diego Valenzuela en Tres de Febrero

En una nueva jornada electoral en la provincia de Buenos Aires, Valenzuela se presentó a votar en el colegio San Carlos Borromeo, de Tres de Febrero. Allí, el dirigente libertario celebró: “Cuando la democracia se expresa, eso es sagrado”.

El candidato clave del espacio de Javier Milei repasó ante la prensa su recorrido como jefe comunal. “Hace 9 años y medio que gobernamos en Tres de Febrero, estoy muy feliz de lo que hicimos acá, creo que transformamos el distrito. Ahora tengo un nuevo rol que es el de ser el candidato representando a los bonaerenses, que lo ejerzo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad”, aseguró.

Diego Valenzuela elecciones bonaereses Votó Diego Valenzuela. Foto: Tres de Febrero

Asimismo, se refirió a contexto político en el que se da esta elección: “Hubo un ruido político en las últimas semanas, como pasa siempre antes de la elección, para distraer al electorado y no hablar del estado de la Provincia”, apuntó, y aclaró: “No lo voy a calificar porque quiero ser respetuoso de un estado que realmente duele”.