Voto en blanco o nulo: cómo hacerlo con la Boleta Única de Papel (BUP)

El domingo 26 de octubre debuta la BUP y se renovarán diputados y senadores. Cómo funciona la BUP y cómo emitir un voto válido o en blanco.

Este domingo los argentinos concurrirán a las urnas para renovar bancas en la Cámara de Diputados y el Senado. En estas elecciones se aplicará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), introducida por la Ley 27.781, sancionada en 2024, que modificó el Código Electoral Nacional.

A diferencia del sistema anterior, en cada mesa habrá varias cabinas individuales en lugar de un único cuarto oscuro con fajas partidarias. El elector recibe la Boleta Única de Papel —firmada por la autoridad de mesa— y una lapicera negra para marcar su elección en el casillero correspondiente. Tras marcarla, debe doblarla hacia adentro para proteger el secreto del voto, mostrarla brevemente a los fiscales para que verifiquen la firma del presidente de mesa y depositarla en la urna. Finalmente, se firma el padrón y se recupera el DNI.

Cómo votar en blanco o anular el voto Un voto en blanco se obtiene ingresando la boleta a la urna sin marcar ni alterar ninguna opción. Si la boleta contiene tildes, cruces, rayas, dibujos, inscripciones ajenas o se señala más de una lista en la misma categoría, se considera nula. También será inválida cualquier boleta que venga acompañada de objetos extraños o que no sea el formulario oficial autorizado por la autoridad electoral.

Cómo marcar correctamente La marca válida puede ser una tilde, una cruz o cualquier señal claramente visible dentro del casillero elegido. Si una categoría queda sin marcar, esa sección se computa como voto en blanco. No existe un casillero específico para votar en blanco ni una opción única para “votar lista completa”: la BUP permite seleccionar una o varias categorías según la voluntad del elector, ofreciendo mayor flexibilidad.

Guía rápida para votar con la BUP