Virginia Gallardo presentó su primer proyecto en Diputados: en qué consiste

La iniciativa busca acelerar fondos y asistencia tras las lluvias que afectaron a miles de familias en distintas localidades correntinas.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, presentó su primer proyecto en la Cámara de Diputados para solicitar que se declare la emergencia hídrica en la provincia de Corrientes. La iniciativa surge como respuesta a las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, que provocaron inundaciones severas en distintas localidades y dejaron a numerosas familias afectadas.

El pedido fue impulsado junto al diputado correntino Lisandro Almirón y plantea la necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional avance con una declaración formal de emergencia.

Según argumentaron los legisladores, esta medida permitiría acelerar procedimientos administrativos y presupuestarios, fortalecer la asistencia a los damnificados y coordinar de manera más eficaz las tareas de contención, recuperación y reconstrucción junto a los gobiernos provinciales y municipales.

Los fundamentos del proyecto de Virginia Gallardo En los fundamentos del proyecto, los autores sostienen que la adopción de herramientas excepcionales resulta clave para mitigar el impacto del fenómeno climático, proteger a la población afectada y contribuir a la pronta normalización de las condiciones de vida en el territorio correntino. En ese marco, destacaron que la emergencia facilitaría una respuesta más ágil del Estado ante la magnitud de los daños registrados.

Gallardo anticipó además que su trabajo legislativo estará enfocado en problemáticas vinculadas a su provincia, con especial atención al desarrollo productivo y a políticas orientadas a la niñez.