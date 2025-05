Victoria Villarruel mandó a tomar "café con leche" a quienes la acusan de aliarse con la oposición

"A los operadores mediáticos y a la casta toda: 1. ‘Villarruel se junta con Macri’. Lo vi una sola vez en noviembre de 2023 previo comunicárselo a mi compañero de fórmula. 2. ‘Villarruel comería pizza con Moreno’. Como pizza pero a él no lo conozco", inició Villarruel en su cuenta de X, dejando en claro que no tiene acercamiento con la oposición.

Luego de que se viralizara el video de la escena, la vicepresidenta salió al cruce en su cuenta de X afirmando que “la casta ataca”. Así, apuntó contra “los periodistas ensobrados que van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor”. Sin dar nombres, Villarruel lamentó que haya “tantos comentarios y ninguna prueba” y, de cara a las elecciones legislativas, lanzó: “Va a estar sucia la campaña aunque no participe en ella”.