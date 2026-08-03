¿Victoria Villarruel candidata a presidenta? El impacto de su figura en Mendoza

La posibilidad de que la vicepresidenta Victoria Villarruel construya un proyecto político propio comenzó a tener repercusiones en Mendoza . Mientras se profundiza su distanciamiento con el presidente Javier Milei y en el escenario nacional ya hay dirigentes que la ubican como una eventual candidata a presidenta en la provincia empezaron a surgir los primeros apoyos explícitos a esa alternativa.

El tema tomó impulso luego de que el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto este fin de semana asegurara que Villarruel "va a ser candidata a presidenta " y afirmara que existe un sector del electorado que hoy no se siente plenamente representado dentro de La Libertad Avanza. Según el legislador, la vicepresidenta podría convertirse en la referencia de un espacio de perfil nacionalista, conservador y vinculado a valores tradicionales, con capacidad para disputar votos propios en 2027.

Las declaraciones de Pichetto no hicieron más que reforzar una hipótesis que desde hace meses circula en la política nacional: que el deterioro de la relación entre Villarruel y la Casa Rosada terminó por abrir dos caminos políticos diferentes.

La vicepresidenta mantiene desde hace tiempo una relación prácticamente rota con el presidente Milei y con el denominado "triángulo de hierro" que integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. Las diferencias quedaron expuestas en reiteradas oportunidades por el funcionamiento del Senado, la estrategia política del Gobierno y distintas decisiones institucionales que derivaron en fuertes críticas desde el oficialismo hacia la titular de la Cámara alta.

Villarruel comenzó a mostrarse con agenda propia y a fortalecer los sectores que desde hace tiempo la acompañan políticamente, un proceso que también empieza a reflejarse en algunas provincias.

La candidatura de Villarruel en Mendoza

En Mendoza, su espacio por excelencia es La Juan Bautista, que trabaja desde hace dos años junto a la vicepresidenta y que ahora confirmó que acompañará una eventual candidatura presidencial.

"Nosotros consideramos que Victoria es la salida lógica, prudente y bien intencionada. Vemos en Victoria el liderazgo para llevar adelante esas ideas de país y se ven pasos firmes hacia una candidatura para 2027. Nuestros esfuerzos están dirigidos a acompañar ese proceso", sostuvo Luis Giachino, uno de los referentes mendocinos del espacio en diálogo con MDZ.

Luis Giachino Foto: Santiago Tagua/MDZ

El dirigente remarcó además que el respaldo no responde a un movimiento coyuntural, sino a un trabajo político que vienen desarrollando desde hace tiempo. La Juan Bautista le dará el apoyo a Villarruel si decide avanzar a la Presidencia.

La definición resulta significativa porque constituye uno de los primeros pronunciamientos públicos en Mendoza a favor de una eventual candidatura de Villarruel, en un momento en el que la vicepresidenta evita confirmar cuáles serán sus próximos pasos políticos.

Aunque desde su entorno insisten en que hoy su prioridad sigue siendo la función institucional al frente del Senado, distintos sectores que la respaldan comenzaron a acelerar la construcción territorial ante la posibilidad de que finalmente decida competir por la Presidencia.

Los sectores que pueden avalar a Villarruel

En Mendoza, ese escenario también podría tener consecuencias dentro del propio universo libertario. La provincia fue uno de los distritos donde Milei obtuvo algunos de sus mejores resultados electorales y conserva un electorado identificado con las ideas de la libertad. Sin embargo, una eventual candidatura de Villarruel podría disputar parte de ese mismo espacio, especialmente entre los votantes de perfil conservador, nacionalista y cercanos a las Fuerzas Armadas, además de captar dirigentes desencantados con la conducción política de La Libertad Avanza.

Por ahora no existe una definición formal de la vicepresidenta sobre una postulación presidencial. Sin embargo, las señales políticas, el creciente distanciamiento con la Casa Rosada y el comienzo de expresiones de apoyo en distintas provincias muestran que la discusión por 2027 ya empezó. Mendoza no parece ser la excepción y algunos dirigentes comenzaron a tomar posición frente a un escenario que, hasta hace pocos meses, parecía improbable.