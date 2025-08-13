Vence el plazo para que Cristina Fernández de Kirchner devuelva 530 millones de dólares

La expresidenta y otros exfuncionarios condenados en la causa Vialidad tienen hasta hoy para restituir el dinero por corrupción. Si no lo hacen, la Justicia avanzará con el remate de bienes.

Cristina Fernández de Kirchner tiene plazo hasta hoy para devolver el dinero de la causa Vialidad.

Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un día clave. Este miércoles 13 de agosto expira el plazo que fijó la Justicia para que devuelva la millonaria suma establecida en la causa Vialidad por corrupción. Hasta el momento, no se registraron depósitos en la cuenta especial habilitada en el Banco Nación.

La exmandataria fue condenada junto a Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y otros exfuncionarios por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El monto que todos ellos deben restituir asciende a 530 millones de dólares y la responsabilidad es solidaria, por lo que cada uno comparte la obligación de cubrir el total. Ninguno ha pagado hasta ahora.

Cristina Fernández de Kirchner.jpg Si no paga, la Justicia avanzará con el remate de propiedades decomisadas. Qué pasa si Cristina Fernández de Kirchner no paga Si este miércoles no se deposita el dinero, el Tribunal Oral Federal N°2 avanzará con la subasta pública de las propiedades decomisadas a los condenados. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron dos departamentos en el complejo Madero Center y otras 24 propiedades en el sur del país como activos a rematar.

Un obstáculo podría retrasar el proceso: parte de esos bienes, cedidos a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, están embargados en la causa Hotesur – Los Sauces. Los fiscales sostienen que la causa Vialidad tiene prioridad para las subastas.

En paralelo, una acordada reciente de la Corte Suprema habilitó que algunos de los inmuebles decomisados puedan destinarse a uso institucional, como oficinas judiciales, depósitos o programas públicos, e incluso cederse temporalmente a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro.