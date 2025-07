Uspallata: riqueza bajo tierra, pobreza en la superficie

¿Cómo se llega a eso? La gente de Uspallata trabaja, se esfuerza, la pelea todos los días. Pero lo cierto es que no hay muchas más oportunidades que el empleo estatal —hospital, escuelas, Gendarmería— o actividades como el comercio local y el turismo, que tiene picos de movimiento solo en ciertas épocas del año, como el verano o los fines de semana largos. Y cuando esos momentos pasan, la economía se queda sin impulso.

Y hay algo que duele aún más: ver cómo los jóvenes se van porque no encuentran un futuro en su propio lugar. No porque quieran irse, sino porque no les queda otra.